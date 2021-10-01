FLASH! - ROMA SI E' SUBITO ADEGUATA AL VOTO DELLE AMMINISTRATIVE: ECCO LA NUOVO BICICLETTA SENZA...RAGGI!-
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SOGNO O SON LESBO? - IL RACCONTO PEPERINO DI MIRIANA TREVISAN AL "GRANDE FRATELLO VIP": "IERI SERA HO FATTO QUESTO SOGNO MOLTO PARTICOLARE. MI VERGOGNO PERCHÉ ERA MOLTO SPINTO. FACEVAMO COSE, C'ERAVATE ANCHE VOI DELLA CASA. C’ERANO TANTI SGUARDI, BACI, CAREZZE, CORDE E COSE SIMILARI. C’ERA CHI GUARDAVA E CHI FACEVA. ERA COME UN CLUB DI SCAMBISTI. C'ERA UNA DONNA CHE MI MORDEVA LE..."
“COME MAI TUTTI QUESTI SENZATETTO NON SONO MORTI DI COVID?” “PERCHÉ SONO VACCINATO, STUPIDO IDIOTA” – IL VIDEO STRACULT DI UN CORTEO NO-VAX A LOS ANGELES, DOVE UN CLOCHARD DEMOLISCE UNA MANIFESTANTE CHE SI CHIEDEVA PERCHÉ I SENZATETTO A LOS ANGELES NON MORISSERO DI COVID – IL FILMATO STA FACENDO IL GIRO DEL WEB ED E' DIVENTATO UN MANIFESTO PER LA CAMPAGNA VACCINALE NEGLI STATI UNITI… - VIDEO
I SOLDI NON FANNO LA FELICITÀ IN SERIE B - LE SPENDACCIONE PARMA E MONZA SONO LONTANISSIME DALLA ZONA PROMOZIONE: IL TECNICO DEGLI EMILIANI MARESCA È GIÀ IN BILICO, E A GUIDARE LA SQUADRA DI CAPITAN BUFFON (850 MILA EURO NETTI A STAGIONE) POTREBBE ARRIVARE UNO TRA PIRLO, CANNAVARO E GATTUSO - I BRIANZOLI DI GALLIANI E BERLUSCONI HANNO SBAGLIATO ALLENATORE L'ANNO SCORSO (BROCCHI) E FORSE PURE QUEST'ANNO (STROPPA) - AL RIENTRO DALLA SOSTA C'È LO SCONTRO DIRETTO...
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 2.938 NUOVI CASI E 41 DECESSI. I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 297.356 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE DI NUOVO SOTTO ALL’1% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 85,7 MILIONI, CON PIÙ DI 42,99 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE SONO OLTRE (79,61% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – LA FONDAZIONE GIMBE: “IL CALO DEI CONTAGI È COSTANTE PER LA QUINTA SETTIMANA CONSECUTIVA”