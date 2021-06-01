CINGHIALI A ROMA
ROMA UNGULATA – NELLO ZOO-CAPITALE CI MANCAVANO I CINGHIALI DAVANTI ALLA FARNESINA - VIDEO
FLASH! ROMA UNGULATA – NELLO ZOO-CAPITALE CI MANCAVANO I CINGHIALI DAVANTI ALLA FARNESINA - VIDEO-
ROMA UNGULATA – NELLO ZOO-CAPITALE CI MANCAVANO I CINGHIALI DAVANTI ALLA FARNESINA - VIDEO
IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - IL FILM PIÙ CALDO DELLA NOTTE È “120 BATTITI AL MINUTO” DI ROBIN CAMPILLO, BELLO, INTENSO, PIENO DI VITALITÀ, IRONICO – SU “NOVE” C’È IL SEMPRE FAVOLOSO “TRUE LIES” DI JAMES CAMERON CON ARNOLD SCHWARZENEGGER E JAMIE LEE CURTIS. INUTILE CHE VI RIDICA DELLO SPOGLIARELLO DI JAMIE LEE CURTIS... – IN SECONDA SERATA NON POSSO NON SEGNALARVI “L’UOMO IN PIÙ”, IL FILM CHE LANCIÒ PAOLO SORRENTINO. RICORDO CHE MI SPEDÌ A VEDERLO IN QUEL DI VENEZIA DI VENT’ANNI FA TATTI SANGUINETI CHE LO AVEVA MOLTO AMATO – VIDEO
UNA PAGLIACCIATA ALLA TA-ROCCO PER INCORONARE CONTE - I CINQUE STELLE SI PREPARANO AL NUOVO CORSO, CON LA PROCLAMAZIONE DI "GIUSEPPI" ENTRO FINE MESE CON UN EVENTO IN PIAZZA CHE I PARLAMENTARI GRILLINI, IGNARI DI TUTTO, DEFINISCONO “IN STILE CASALINO. CI SARANNO I FUOCHI D’ARTIFICIO” - PRIMA PERÒ LA PRESENTAZIONE DELLO STATUTO QUESTO WEEKEND - GRILLO, ALLE PRESE CON LE ACCUSE DI STUPRO AL FIGLIO, SARÀ GARANTE RIDIMENSIONATO...
SALUTI E BEZOS DALLO SPAZIO - IL FONDATORE DI AMAZON ANDRÀ IN ORBITA IL 20 LUGLIO ASSIEME A SUO FRATELLO E A CHI VINCERÀ ALL'ASTA UN POSTO NEL PRIMO VIAGGIO DEL RAZZO NEW SHEPARD: GIÀ 6 MILA PARTECIPANTI DA 43 PAESI, 2,8 MILIONI DI DOLLARI L'OFFERTA PIÙ ALTA - ELON MUSK RISPONDE SUBITO ALLA SFIDA A CHI CE L'HA PIÙ LUNGO COL SUO "SPACE X": PRIMO VOLO IN PROGRAMMA A FINE 2021. INIZIA IL TURISMO SPAZIALE...
A CACCIA DI CELIACI - SECONDO UN NUOVO STUDIO DELL'UNIVERSITA' DI ANCONA IL NUMERO DEGLI INTOLLERANTI AL GLUTINE TRA GLI SCOLARI E' QUASI RADDOPPIATO, MA MOLTISSIMI PERSONE NE SONO INCONSAPEVOLI - "AL MOMENTO IL 70% DEI PAZIENTI CELIACI NON VIENE DIAGNOSTICATO. ESSENZIALE UNO SCREENING DURANTE L'INFANZIA"
ANVEDI, ECCO MARINO (BARTOLETTI) – DAL TUMORE AGLI EUROPEI, IL TELE-BAFFO SI RACCONTA: "SONO STATO CANDIDATO ALLA DIREZIONE DI SKY SPORT. POI... - "COME FACCIO A PROMUOVERE I MANESKIN E AD AMARE 'IL VOLO'? ANCHE PER VASCO CI FU CHI ALZÒ IL SOPRACCIGLIO MA..." – E POI MANCINI, I VIROLOGI "CHE PASSANO TROPPO TEMPO IN TV", DAZN (“NON SONO SICURO DI ABBONARMI”). E SU QUELLI CHE IL CALCIO…- VIDEO
CAFONALINO DELL’ORGOGLIO TOSCANO - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA EUGENIO GIANI PREMIA CON IL “PEGASO D’ORO” ANDREA CECCHERINI, FONDATORE E PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI: “E’ UN AMBASCIATORE STRAORDINARIO DELLA NOSTRA REGIONE. HA CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE” - ALLA CERIMONIA ANCHE IL SINDACO DI FIRENZE, DARIO NARDELLA, E IL PRESIDENTE DELLA FIEG, ANDREA RIFFESER MONTI
“QUI IL RISCHIO È CHE ADESSO LA GENTE SE NE FREGHI DELLE NORME E DEL BUONSENSO” – LA SARDEGNA TORNA ZONA BIANCA: RISTORATORI E ALBERGATORI SI PREPARANO ALL’ARRIVO DEI TURISTI - CHI VUOLE VISITARE L’ISOLA DOVRA' DIMOSTRARE DI ESSERE VACCINATO O RISULTARE NEGATIVO A UN TAMPONE, MA I CONTROLLI SONO SOLO A CAMPIONE - PREVISTO L’ARRIVO DI 10 MILIONI DI TURISTI RISPETTO AI 16 MILIONI DEL 2019...
COME PROCEDE LA PANDEMIA NEL RESTO DEL MONDO? - IN EUROPA LA CAMPAGNA VACCINALE PROCEDE A GONFIE VELE MA NEL RESTO DEL MONDO SO' DOLORI – NEGLI ULTIMI CINQUE MESI IL CENTRO DELLA PANDEMIA E’ DIVENTATO IL SUDAMERICA, CON L’URUGUAY CHE DETIENE IL RECORD MONDIALE DI CONTAGI GIORNALIERI PER MILIONE DI ABITANTI - PER L’OMS SOLO IL 3% DEI SUDAMERICANI E IL 2% DEGLI AFRICANI SI E’ VACCINATO - IN VIETNAM INDIVIDUATA UNA NUOVA VARIANTE DEL VIRUS...