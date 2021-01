20 gen 2021 12:15

FLASH - SI RIMESCOLANO LE CASE IN ZONA BERLUSCONI: ARCORE E' ORMAI UN UFFICIO, DOVE SI MUOVONO GHEDINI E ZANGRILLO - IL CAV E MARTA FASCINA SI TRASFERIRANNO A "VILLA MARIA", DOVE DA UN PO' VIVE FRANCESCA PASCALE CHE STA GIA' PREPARANDO LE VALIGIE - LA FU "CALIPPA" STA CERCANDO UNA VILLA IN TOSCANA, NELLE CAMPAGNE SENESI, DOVE CONTINUARE A OZIARE (MAGARI IN TANDEM CON L'ADORATA PAOLA TURCI)