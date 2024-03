9 mar 2024 15:00

FLASH - I SINDACATI DEL “TEATRO ALLA SCALA” DI MILANO HANNO PROCLAMATO UNO SCIOPERINO PER IL 20 MARZO, GIORNO IN CUI CI SAREBBE LA PRIMA DEL “GUGLIELMO TELL”, DIRETTO DALLA FIGLIA DI RICCARDO MUTI, CHIARA – IL COMUNICATO DEI LAVORATORI: “E’ INSODDISFACENTE IL LIVELLO DELLE RELAZIONI SINDACALI DI QUESTI ULTIMI MESI. BISOGNA DISCUTERE DEL RINNOVO CONTRATTUALE, DEI PROBLEMI OCCUPAZIONALI E DELLA PIATTAFORMA STREAMING SCALATV PER LA QUALE NON ESISTE ANCORA ALCUN ACCORDO SULLA CESSIONE DIRITTI”