FLASH! - STASERA TUTTA MILANO PRECETTATA DA URBANO ROBERTO AGOSTINO CAIRO: PER I SUOI PRIMI 62 ANNI GRAN FESTEGGIAMENTI A VILLA NECCHI (AUGURI!)-
FLASH! - STASERA TUTTA MILANO PRECETTATA DA URBANO ROBERTO AGOSTINO CAIRO: PER I SUOI PRIMI 62 ANNI GRAN FESTEGGIAMENTI A VILLA NECCHI (AUGURI!)-
CHIARA FERRAGNI ARRIVA A CANNES E L'UNICA DOMANDA SULLA BOCCA DI TUTTI È: ''HA UNA PARRUCCA?'' - L'INFLUENCER SI PRESENTA CON UN VESTITO DA TEENAGER TRUZZA E CAPELLI APPENA TAGLIATI E TINTI, E SU INSTAGRAM FA UN SONDAGGIO: ''VI PIACE IL MIO NUOVO LOOK?'' CORREDATO DALLA FOTO DI CIOCCHE APPENA TAGLIATE. SENONCHÉ, FACENDO ZOOM SULL'ATTACCATURA, PARE DI INTRAVEDERE LA CUFFIA CHE SI METTE SOTTO AI TOUPÉE…
MAI DIRE MAY – LA PREMIER BRITANNICA APRE ALLA POSSIBILITÀ DI UN SECONDO REFERENDUM SULLA BREXIT (AL QUALE COMUNQUE SI DICE CONTRARIA) SE INSERITO COME EMENDAMENTO ALLA LEGGE QUADRO SULL’USCITA DALL’UE – IL “NEW DEAL” PRESENTATO IN UN DISCORSO A LONDRA NON È PIACIUTO PRATICAMENTE A NESSUNO. CORBYN: “È UNA RIMASTICATURA DI QUANTO GIÀ DISCUSSO, NON VEDO COME POSSA PASSARE IN PARLAMENTO” – VIDEO
STA ARRIVANDO “SPLINTERNET” – SI PARLA DI GUERRA FREDDA TRA USA E CINA, MA NON È COME AI TEMPI DELL’URSS: L’INDUSTRIA CINESE E' MOLTO PIU' INTRECCIATA A QUELLA AMERICANA – LE RIPERCUSSIONI ECONOMICHE DEL BANDO DI ANDROID SARANNO PESANTI ANCHE PER GOOGLE (E PER APPLE) – LE COLPE DEI GIGANTI USA E I CINESI CHE ALLA FINE NON SEMBRANO COSÌ DISPIACIUTI: POTRANNO FARSI LA PROPRIA RETE PORTANDO IL WEB A SPACCARSI (ALMENO) IN DUE GRANDI ENTITA'
“LEI SARÀ BENDATA E UBBIDIRÀ A CHI LA USERÀ A SUO PIACIMENTO” – C'E' LA CRISI? E SUI SITI DI ANNUNCI FIOCCANO LE COPPIE CHE SI VENDONO: ROMA GUIDA LA CLASSIFICA DELLE CITTÀ CON CONIUGI E FIDANZATI PORCINI CHE DECIDONO DI PROVARE NUOVE ESPERIENZE E GUADAGNARE QUALCHE SOLDO – NELLE CHAT SI USANO LE ROSE COME UNITÀ DI MISURA PER STABILIRE IL PREZZO – GLI ANNUNCI DA "CABALLERO": “PASSIONALE E ADORATRICE DEL MASCHIO, VUOL PROVARE A FARE LA PU**ANA”
CIAK, SI TORNARE A SOGNARE CON TOTTI – "L'ULTIMA NOTTE DA CAPITANO", AL VIA LE RIPRESE DEL DOCUFILM PRODOTTO DA 'WILDSIDE' SUL NUMERO 10: LA REGIA SARA’ DI ALEX INFASCELLI E CONTERRA’ RACCONTI, VIDEO E INTERVISTE - PER LA SERIE TV GIA’ DUELLANO 'SKY' E 'AMAZON' – TOTTI E’ CORTEGGIATO ANCHE DA PIERSILVIO, CHE SOGNA UNA SIT-COM INSIEME A ILARY
BISTECCONE, E’ QUI LA FESTA! CERIMONIA SUL TEVERE E POI CENA DI GALA AL CANOTTIERI ROMA PER IL COMPLEANNO DI GIAMPIERO GALEAZZI – IL COMMOVENTE ABBRACCIO CON MARA VENIER SULLE NOTE DE ‘IL MONDO’ – GLI ANEDDOTI DI JERRY CALÀ E DEL CONDUTTORE DE ‘LA DOMENICA SPORTIVA’ MARCO LOLLOBRIGIDA – LE PROFEZIE DI 'BISTECCONE' SULLA FINALE DI CHAMPIONS, SU NADAL E SU ALLEGRI – E QUELLA VOLTA CHE IN UN MATCH TRA CANE’ E EDBERG… - DAL CT MANCINI A MALAGO’ FINO A BRUNO GIORDANO, ECCO CHI C’ERA – VIDEO
RIPETIZIONI DI LINGUA – IN INGHILTERRA UNA PROF 30ENNE SI UBRIACA E, DURANTE UN VIAGGIO IN TRENO, SI LASCIA ANDARE A EFFUSIONI HOT CON UN SUO ALUNNO: PRIMA SI SIEDE SULLE SUE GAMBE E POI INIZIA A BACIARLO APPASSIONATAMENTE, FOTTENDOSENE DEGLI ALTRI STUDENTI PRESENTI CHE SCATTANO FOTO…
DORMITE MALE? SPEGNETE I CELLULARI! – BASTA UNA SETTIMANA SENZA USARE SMARTPHONE E TABLET PRIMA DI ANDARE A LETTO PER REGOLARIZZARE IL SONNO: I RISULTATI DELLA RICERCA DEL “NETHERLANDS INSTITUTE OF NEUROSCIENCE” – IL PROBLEMA È LA LUCE BLU PRODOTTA DAI DISPOSITIVI ELETTRONICI CHE IN PRATICA INGANNA IL NOSTRO CERVELLO E FALSA IL RITMO SONNO-VEGLIA…