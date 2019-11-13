FLASH! DALLA TOPA AL TOPO: NEL DISASTRO DELL'ACQUA ALTA A VENEZIA CI SI PUÒ FARE UNA RISATA CON LE FOTO DELLA TURISTA CHE RESTA IN TANGA PER NON BAGNARE I PREZIOSI STIVALI E DELLA PANTEGANA APPOLLAIATA SU UN PALETTO DI LEGNO-
FLASH! DALLA TOPA AL TOPO: NEL DISASTRO DELL'ACQUA ALTA A VENEZIA CI SI PUÒ FARE UNA RISATA CON LE FOTO DELLA TURISTA CHE RESTA IN TANGA PER NON BAGNARE I PREZIOSI STIVALI E DELLA PANTEGANA APPOLLAIATA SU UN PALETTO DI LEGNO-
TE LO MITTAL IN QUEL POSTO – NON SOLO L’ILVA: ARCELOR SOSPENDE LA PRODUZIONE ANCHE IN POLONIA. GLI STORICI IMPIANTI DI CRACOVIA, INAUGURATI DA STALIN NEGLI ANNI ’50, INTORNO AI AI QUALI FU COSTRUITO IL QUARTIERE OPERAIO DI NOWA HUTA, SARANNO RIACCESI “QUANDO IL MERCATO MIGLIORERÀ” - LA CHIUSURA POLACCA È STATA COMUNICATA INSIEME ALL’ATTO DI RECESSO DI TARANTO. COINCIDENZA?
“MARIO, HAI RAGIONE, SEI AFRICANO” - UN GRUPPO DI MILITANTI DI FORZA NUOVA HA APPESO UNO STRISCIONE CONTRO BALOTELLI AI CANCELLI DELL’ALLIANZ STADIUM DI TORINO - SECONDO GLI ESPONENTI DEL PARTITO DI ESTREMA DESTRA, ERA STATO LO STESSO BALOTELLI “A DICHIARARE DI SENTIRSI PIÙ AFRICANO CHE ITALIANO. È UN BAMBINO VIZIATO. SE QUALCOSA NON GLI VA BENE SI ATTACCA ALLA SCUSA DEL RAZZISMO…”
METTERE IL PEPE SULLA PIZZA - ''LA MICHELIN MI IGNORA MA IO HO FATTO LA RIVOLUZIONE''. FRANCO PEPE È CONSIDERATO IL MIGLIOR PIZZAIOLO AL MONDO. IL SUO LOCALE A CAIAZZO, PICCOLO PAESE DEL CASERTANO, È META DI PELLEGRINAGGIO. MA SE CERCHI NELL'AUGUSTA GUIDA, NON TROVI NULLA. ''NEL LOCALE, APPENA ENTRI, VEDI UN CARTELLO IN CUI SPIEGO AL CLIENTE CHE NON LEGGERÒ MAI UNA RECENSIONE SCRITTA SU QUALSIASI BLOG. CHI VUOLE DIRMI DELLE COSE, ME LE DICA IN FACCIA PRIMA DI PAGARE IL CONTO''