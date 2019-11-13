FLASH! DALLA TOPA AL TOPO: NEL DISASTRO DELL'ACQUA ALTA A VENEZIA CI SI PUÒ FARE UNA RISATA CON LE FOTO DELLA TURISTA CHE RESTA IN TANGA PER NON BAGNARE I PREZIOSI STIVALI E DELLA PANTEGANA APPOLLAIATA SU UN PALETTO DI LEGNO

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