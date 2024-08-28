Ritrovarsi #Oasis pic.twitter.com/o7Ef5vR2Z6— Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 27, 2024
reunion oasis - meme giorgia meloni e la sorella arianna reunion oasis - meme andrea giambruno e francesco lollobrigida
FLASH - VOI SIETE TEAM "AÓSIS" O "EXSIS"? LA REUNION DEGLI OASIS HA ECCITATO I FAN DELLA BAND INGLESE MA ANCHE I "MEMATORI" PROFESSIONALI, CHE NE APPROFITTANO PER IRONIZZARE SUGLI AMORI SFIORITI DI CASA MELONI - IL DOPPIO STREPITOSO FOTOMONTAGGIO BY "IL GRANDE FLAGELLO" CON ARIANNA-GIORGIA E LOLLOBRIGIDA-GIAMBRUNO COME LIAM E NOEL GALLAGHER...-
Ritrovarsi #Oasis pic.twitter.com/o7Ef5vR2Z6— Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 27, 2024
reunion oasis - meme giorgia meloni e la sorella arianna reunion oasis - meme andrea giambruno e francesco lollobrigida
FOTO-FLASH – D’ESTATE TUTTO È "POSSIBILE"! GENNARO SANGIULIANO NON AVRÀ ANCORA RATIFICATO LA NOMINA DI MARIA ROSARIA BOCCIA A “CONSIGLIERA PER I GRANDI EVENTI” DEL MINISTERO DELLA CULTURA, MA A LUGLIO SI CONCEDEVA UN BAGNO DI SOLE CON “L’INFLUENCER-STILISTA” A POLIGNANO A MARE, IN PUGLIA. I DUE, ENTRAMBI OSPITI DEL FESTIVAL “IL LIBRO POSSIBILE”, ASCOLTAVANO UN PO’ DISTRATTI UN’INTEMERATA DI CRUCIANI SPAPARANZATI SU DELLE SDRAIO – BOCCIA SU INSTAGRAM HA IMMORTALATO IL SUO SOGGIORNO POSTANDO FOTO E VIDEO DI “GENNY” IN AZIONE…SUL PALCO
FLASH! – COME TI AFFETTO TELE-MELONI: FEDERICO RUFFO, COLUI CHE AMBISCE ALLA CONDUZIONE DI “REPORT” E “PRESA DIRETTA”, DETESTATISSIME DAL GOVERNO DUCIONI, IERI SERA HA RACCATTATO CON IL SUO PROGRAMMA DI PRIMA SERATA SU RAI3, “FILOROSSO REVOLUTION”, LA MISERIA DI 364 MILA SPETTATORI GUADAGNANDO IL MIGNOLO D’ASCOLTO DEL 2,3% DI SHARE – UN FIASCO COLOSSALE, SENZA AVER UNA OLIMPIADE CONTRO MA SOLO REPLICHE, BATTUTO PURE DA TV8 (“QUATTRO MATRIMONI”) E DAL NOVE (“IL TESORO DELL’AMAZZONIA”). ECCO COSA E’ DIVENTATO L’APPROFONDIMENTO POLITICO DEL MARTEDI’ DI RAI3: FUFFA DI RUFFO…
FLASH! – L’ORA DELLA DECISIONE PER IL MOVIMENTISMO DI GIUSEPPE CONTE SULL’ADESIONE DEI CINQUESTELLE AL CAMPO LARGO SCOCCHERÀ VENERDÌ 30 AGOSTO, DATA PREVISTA PER LA PRIMA RIUNIONE POST-VACANZE DELLA SEGRETERIA DEL PD - L’EX ‘’AVVOCATO DEL POPOLO’’, RIMASTO SENZA POPOLO, CHE SOGNA LA SIRINGA PIENA E LA MOGLIE DROGATA, HA DAVANTI TRE GIORNI PER DECIDERE COSA RISPONDERE A ELLY SCHLEIN CHE CHIEDERÀ FORMALMENTE AL PRESIDENTE DEI M5S SE VOTERÀ O MENO L’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DEL PD, LO SPEZZINO ANDREA ORLANDO, ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LIGURIA…
DAGOREPORT - PERCHÉ HA VOLUTO SOLLEVARE LEI IL CASO? COME MAI ARIANNA MELONI MOLLA LA MASSERIA BENEFICIO DI CEGLIE MESSAPICA E, RAGGIUNTA LA MAMMA PARATORE IN SARDEGNA, ANNUNCIA AL "FOGLIO" DI AVER MESSO ALLA PORTA IL SUO VISPO LOLLO, TRASFORMANDO COSÌ UNA CHIACCHIERA DA DAGOSPIA IN UN FATTO PUBBLICO E DUNQUE POLITICO? – IPOTESI. UNA MOSSA PREVENTIVA PER ANTICIPARE UNA SGRADEVOLE INTERVISTA O UN SERVIZIO FOTOGRAFICO PICCANTE? OPPURE UN REPORT INFORMALE DEI SERVIZI? MAGARI, DURANTE LA VACANZA PUGLIESE, UNA PAROLA TIRA L’ALTRA, ARRIVATI I NODI AL PETTINE DEL RANCORE, SONO VOLATI STRACCI BAGNATI? – STORIA D’AMORE E DI COLTELLI TRA LA "GABBIANELLA" ARIANNA E IL SUO AMORE GIOVANILE NOTO COME ''LOLLO, LO STALLONE DI SUBIACO”, DA VIA DELLA SCROFA A PALAZZO CHIGI… - VIDEO
DAGOREPORT - CHI È, E SOPRATTUTTO CHI SI CREDE DI ESSERE, LA BIONDISSIMA 41ENNE, NATIVA DI POMPEI, MARIA ROSARIA BOCCIA, CHE ANNUNCIA SU INSTRAGRAM LA SUA ''NOMINA A CONSIGLIERE PER I GRANDI EVENTI DEL MINISTRO DELLA CULTURA'', GENNARO SANGIULIANO? E PERCHÉ DOPO AVER SOTTOLINEATO: ‘’SIAMO LEGATI DA UNA STIMA E DA UN SANO SENTIMENTO CHIAMATO "BENE" CHE RESTERÀ ANCHE QUANDO NON AVREMO RAPPORTI LAVORATIVI”; DI COLPO, AGGIUNGE: ‘’PENSO SIA IL CASO DI SMETTERLA CON QUESTO INUTILE ACCANIMENTO. BASTA ATTACCHI GRATUITI!” - OHIBÒ, CHI HA MAI ATTACCATO L'IMPEGNO CULTURALE DELLA "BOCCIA DI POMPEI" AL FIANCO DI "GENNY DEL GOLFO" (CHE LEI IMMORTALA, FOTO E VIDEO, SU INSTAGRAM)? CONTATTATO DA DAGOSPIA, IL PORTAVOCE DI SANGIULIANO TRASFORMA LA BOCCIA IN UN ‘FIASCO’: “E’ UNA NOTIZIA FALSA: MARIA ROSARIA BOCCIA NON È MAI STATA NOMINATA CONSIGLIERE DEL MINISTRO" - VIDEO