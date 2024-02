FLEXIMAN DETTA LA LINEA ALLA POLITICA – LA LEGA PROVA A CAVALCARE L’ONDATA DI APPREZZAMENTO PER I “TAGLIATORI DI AUTOVELOX”: È STATO APPROVATO UN EMENDAMENTO, PRESENTATO DAL CARROCCIO, CHE PERMETTE AGLI AUTOMOBILISTI DI PAGARE UNA SOLA SANZIONE NEL CASO SI PRENDANO PIÙ MULTE NELLO STESSO TRATTO STRADALE – A BUCCINASCO (MILANO) SONO STATI ABBATTUTI ALTRI QUATTRO RILEVATORI DI VELOCITA', CHE ERANO STATI POSIZIONATI SOLO QUALCHE GIORNO FA...

(ANSA) - Arriva nel Milanese Fleximan: a Buccinasco sono infatti stati abbattuti quattro nuovi autovelox, posizionati dall'amministrazione comunale solo qualche giorno fa. Ne ha dato notizia il sindaco Rino Pruiti, sui social media parlando di "un gesto vile ad opera di delinquenti che dimostrano di non avere rispetto per la vita e la tutela delle persone, oltre che per i beni comuni".

L'allarme è scattato la scorsa notte, quando un automobilista ha allertato il 112 dell'abbattimento di un autovelox in via Meucci. I carabinieri ne hanno poi scoperte altre tre, in via Emilia e via De Amicis. Al momento non vi sono state rivendicazioni per il gesto, come accaduto in altre zone d'Italia. "Non volete rischiare di prendere una multa? Rispettate i limiti di velocità, andate piano, rispettate la vita", ha aggiunto il sindaco Pruiti. (ANSA).

(ANSA) - "Nel caso in cui si prendano più multe per autovelox nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevoli".

E' questo uno degli emendamenti approvati, nel corso dell'esame parlamentare della riforma del Codice della strada, secondo quanto ha spiegato la relatrice del provvedimento Elena Maccanti della Lega.

