28 gen 2024 18:28

FLEXIMAN IS BACK! L’ARRESTO DEL 52ENNE IN PIEMONTE, L'ALTRO GIORNO, NON HA FERMATO I SABOTATORI DI AUTOVELOX – LA NOTTE SCORSA È STATO ABBATTUTO UN PALO CHE SORREGGEVA UN DISPOSITIVO ROSSO STOP, CHE RICONOSCE AUTOMATICAMENTE CHI PASSA CON IL ROSSO. È LA PRIMA VOLTA CHE VIENE PRESO DI MIRA UN DISPOSITIVO DEL GENERE: È IN ARRIVO UN’ESCALATION?