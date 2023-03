LA FLORIDA SARA' ANCHE BELLA MA COME SI FA A VIVERE IN UN POSTO DOVE I COCCODRILLI TI SBUCANO ALLE SPALLE? GUARDATE QUESTO BESTIONE CHE RIESCE E SFONDARE UNA RECINZIONE NUOVA DI ZECCA IN UN GOLF CLUB: DISTRUGGE LE INFERRIATE NEANCHE FOSSERO BURRO – NELLO STATO AMERICANO È PSICOSI DOPO CHE UNA DONNA DI 85 ANNI È STATA SBRANATA MENTRE PORTAVA A SPASSO IL CANE… - VIDEO

Una videocamera ha catturato il momento terrificante in cui un enorme coccodrillo sfonda una barriera di sicurezza appena installata in golf club della Florida. L’enorme bestione è riuscito a distruggere l’inferriata ed è entrato nel club prima di essere bloccato e portato via.

Nello Stato è scoppiata la psicosi dopo che una 85enne è morta sbranata da un coccodrillo mentre portava a spasso il suo cane.

