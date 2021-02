FOCOLAIO INGLESE A MILANO - NELLA SCUOLA MATERNA "LOPE DE VEGA" SONO STATI INDIVIDUATI 11 INFETTI, CON DUE CASI DI VARIANTE BRITANNICA E UNO DI QUELLA SUDAFRICANA - L'ISTITUTO, CHE ACCOGLIE 150 BAMBINI, È STATO CHIUSO, CON INTERE SEZIONI IN QUARANTENA E TAMPONI ALLE INSEGNANTI - TRA I CONTAGIATI CI SAREBBE UN GENITORE, RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA...

Sara Bettoni per www.corriere.it

Tre casi varianti del coronavirus sono state individuate nel focolaio attorno alla scuola materna Lope de Vega, al quartiere Barona di Milano. Tra i tamponi analizzati, sono emersi due casi di variante inglese - nella scuola dell’infanzia - e uno di sudafricana, al nido. Lo fa sapere Stefano Mansi, sindacalista Rsu. «Ats ha prescritto il tampone a tutte le educatrici, tutti i bambini e i genitori», fa sapere.

Il 12 febbraio Ats Milano aveva identificato il focolaio con 11 infetti: 4 bambini e 7 educatrici. In una sezione del nido vicino è stata trovata un’altra educatrice positiva, ma non sarebbe collegata ai casi della materna. In seguito ai contagi, sono state condotte verifiche approfondite su indicazione dell’Ats per verificare la presenza di varianti. Verifiche che hanno portato alla scoperta dei due casi.

Tutte le sezioni interessate sono state messe in quarantena - l’istituto, che accoglie circa 150 alunni, di fatto è chiuso - e per tutti i bambini e il personale è previsto il tampone. A quanto riferisce Mansi, tra i contagiati ci sarebbe anche un genitore, ricoverato in terapia intensiva.

