FOLLIA METROPOLITANA – A NEW YORK DUE SCIROCCATI HANNO PESTATO E ACCOLTELLATO UN 28ENNE DOPO UNA LITE PER UN PARCHEGGIO: I DUE SI SONO ACCANITI SULL’UOMO CON UNA MAZZA DA BASEBALL, LO HANNO PRESO A CALCI E PUGNI IN FACCIA E INFINE LO HANNO FERITO CON UN COLTELLO CINQUE VOLTE – PORTATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI CRITICHE, HA RIPORTATO DANNI CEREBRALI… VIDEO

DAGONEWS

pestaggio per un parcheggio a new york 9

Due persone sono state arrestate dopo essere state filmate mentre pestavano a sangue un uomo nel Queens, a New York.

Nel video si possono vedere i presunti aggressori Arturo Cuevas, 30 anni, e Daisy Barrera, 27 anni, che colpiscono e prendono a calci spietatamente l'uomo di 28 anni in pieno giorno. Oltre a essere stato preso a calci e colpito con una mazza, la polizia ha detto che l'uomo è stato anche pugnalato cinque volte. Portato in ospedale in condizioni critiche, ha riportato danni cerebrali ed è ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

pestaggio per un parcheggio a new york 8

Barrera e Cuevas sono stati entrambi accusati di tentato omicidio di secondo grado, aggressione di primo grado e aggressione di secondo grado. Pare che la vittima fosse rimasta coinvolta in un lite per un parcheggio poco prima il pestaggio.

