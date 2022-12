'NON HO MAI AVUTO UNA STORIA CON MARINA BERLUSCONI” - TIBERIO TIMPERI SI RACCONTA IN UNA BOMBASTICA INTERVISTA AL "FATTO" - LA CAZZIATA DI EMILIO FEDE IL GIORNO DELL’ATTENTATO DI BORSELLINO (“STRONZO, COGLIONE, NON SARAI MAI UN GIORNALISTA, HAI PERSO LO SCOOP”), AMANDA LEAR CHE "IN DIRETTA MI STRIZZAVA IL PACCO", IL CONSIGLIO DI BERLUSCONI (“SISTEMI LE SOPRACCIGLIA”), IL VAFFA A JAPINO (“LA CARRA’ MI TOLSE IL SALUTO”), IL RUOLO FREGATO A CLOONEY E LA PROFEZIA DI FUNARI: 'A TIBE', TU NON SEI UN CENTOMETRISTA, SEI 'N MARATONETA: LI AMMAZZERAI TUTTI SULLA DISTANZA'