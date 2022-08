FOLLIA A TUTTA BIRRA! - IN UN SUPERMERCATO DI ANCONA, UN 30ENNE IMPAZZISCE PERCHE' IL PREZZO DELLA BIRRA E' DIVERSO DA QUELLO CHE AVEVA LETTO SULLO SCAFFALE (CHE ERA QUELLO RISERVATO AI CLIENTI CON CARTA FEDELTA'). NON CONTENTO DELLE SPIEGAZIONI DEL COMMESSO, SI E' INCAZZATO E LO HA AGGREDITO - ALLA FINE HANNO DOVUTO RICOVERARLO CON L'AIUTO DEI CARABINIERI...

Da www.cronachemaceratesi.it

bottiglie birra

Acquista una birra al supermercato poi, quando va alla cassa e paga, si accorge che il prezzo non era quello visto sull’etichetta nello scaffale, ma di qualche decina di centesimi in più.

Tanto e bastato per far andare su tutte le furie un 30enne nonostante gli fosse stato subito spiegato che i prezzi riportati erano due: uno, scontato, per i clienti con la Carta Fedeltà e quindi un altro, corrispondente al prezzo pieno per tutti gli altri clienti.

carabinieri

Il giovane pero non ha voluto sentire ragioni e ha iniziato ad alterarsi al punto che, oltre all’addetto del supermercato, nel tentativo di riportare la calma e intervenuto pure un cliente. Nessuno dei due e riuscito pero a tranquillizzare il 30enne e per questo motivo sono state chiamate le forze dell’ordine.

L’episodio e accaduto ad Ancona venerdi, intorno alle 18, in via delle Tavernelle.

ambulanza

Sul posto sono accorsi i carabinieri, polizia, Croce Gialla e l’automedica del 118.

Il ragazzo, che si trovava in condizioni psicofisiche alterate, dopo aver spintonato ripetutamente sia l’addetto che l’altro cliente, e quindi fuggito ma e stato poi bloccato dai carabinieri nel frattempo arrivati sul luogo.

AMBULANZA

Dato che continuava ad agitarsi e di certo non poteva essere lasciato in quelle condizioni a continuare a girare per le vie della citta, e stato sedato e trasportato a Torrette con un codice rosso per essere sottoposto a tutti gli accertamenti medici necessari.