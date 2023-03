20 mar 2023 08:18

FOLLIE AMERICANE - TRUMP HA DETTO GIÀ CHE, SE INCRIMINATO, RESTEREBBE IN CORSA PER LA CASA BIANCA - LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI NON PREVEDE TRA I REQUISITI PER LA PRESIDENZA L’ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI - PARADOSSALMENTE, 48 STATI IMPEDISCONO A CITTADINI CHE SIANO STATI CONDANNATI PER REATI PENALI DI VOTARE, MA NON DI CANDIDARSI - IL CORTOCIRCUITO FINALE? POTREBBE PERSINO VINCERE LE ELEZIONI ED ESSERE CONDANNATO E QUESTO APRIREBBE UNO SCENARIO ASSURDO E LEGALMENTE COMPLICATO…