FONTANA DI RABBIA – IL GOVERNATORE RICORRE AL TAR CONTRO LA DECISIONE DEL GOVERNO DI INSERIRE LA LOMBARDIA IN ZONA ROSSA: “SONO STATO CAUTO E HO PRETESO SEMPRE IL RISPETTO DELLE REGOLE. RITENGO PENALIZZANTE QUESTO SCENARIO CHE DAREBBE UN COLPO DEVASTANTE A UNA GROSSA FETTA DELL’ECONOMIA” - SECONDO FONTANA IN LOMBARDIA NEGLI ULTIMI 15 GIORNI “LA SITUAZIONE È MIGLIORATA ALMENO PER…”

Il governatore Attilio Fontana ricorre al Tar contro la decisione del governo di inserire la Lombardia in zona rossa. "Qualora dovesse arrivare questa ordinanza - minaccia il leghista intervenendo in diretta a Pomeriggio 5 - proporremo ricorso". "Ho chiesto al ministro Roberto Speranza di ripensarci - spiega Fontana - e invieremo delle accurate note per spiegare le motivazioni della nostra opposizione. Sono stato cauto e ho preteso sempre il rispetto delle regole.

Tuttavia ritengo fortemente penalizzante questo scenario, che darebbe un colpo devastante a una grossa fetta dell’economia lombarda. Più volte ho chiesto al governo di rivedere i parametri perché basati su dati vecchi, in questo caso del 30 dicembre che, oltretutto, non tengono conto di importantissimi indicatori a noi favorevoli, come per esempio l’Rt sull’ospedalizzazione.

Purtroppo non abbiamo ancora ricevuto risposta". Secondo Fontana, in Lombardia negli ultimi 15 giorni "la situazione è migliorata almeno per classificarci in zona arancione". Peraltro diversi sindaci hanno chiesto una deroga: "Comprendo bene le ragioni dei sindaci, i loro territori sono al di sotto della media regionale. Il problema è che tale parametro non è preso in considerazione dal Ministero della Salute e dal Cts nazionale, ma solo l’Rt".

