LA FORESTA AMAZZONICA? MEJO DE' JURASSIC PARK - IN AMAZZONIA È STATO SCOPERTO IL SERPENTE PIU' GRANDE DEL MONDO, LUNGO 8 METRI E PESANTE OLTRE 200 CHILI - SI TRATTA DI UN'ANACONDA VERDE SETTENTRIONALE, UNA NUOVA SPECIE CHE È STATA IDENTIFICATA DAGLI SCIENZIATI CHE SI DISTINGUE DALLE ALTRE ANACONDE GIGANTI: "LA DIFFERENZA GENETICA È DEL 5,5%, UNO SCARTO ENORME. QUELLA TRA GLI ESSERI UMANI E GLI SCIMPANZÉ E' SOLO DEL 2% CIRCA…" - VIDEO

anaconda verde settentrionale

Estratto da www.lastampa.it

Il serpente più grande del mondo è stato scoperto nella foresta amazzonica: è lungo 8 metri e pesa duecento chilogrammi[…] Fin'ora in Amazzonia era stata riconosciuta solo una specie di Anaconda verde, chiamata anche Anaconda gigante. Invece l’Anaconda verde settentrionale è stata confermata come specie distinta in un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Diversity nel mese di gennaio.

anaconda verde settentrionale

"[…] Anche se a prima vista sembrano quasi identici, la differenza genetica tra i due è del 5,5 per cento e questo è enorme. Per mettere il tutto in prospettiva, gli esseri umani e gli scimpanzé sono geneticamente diversi tra loro solo del 2 per cento circa. I ricercatori hanno dato alla nuova specie il nome latino Eunectes akayima, che significa Anaconda verde settentrionale".

anaconda verde settentrionale anaconda verde settentrionale