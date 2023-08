LA FORMA DELLA MORTE – GIACOMO CHIAPPARINI, L’IMPRENDITORE 74ENNE MORTO A ROMANO DI LOMBARDIA, DOPO ESSERE STATO SCHIACCIATO DA 16.600 FORME DI GRANA PADANO, ERA CORSO IN AZIENDA DOMENICA, DOPO UN SEGNALE DI ALLARME DEL ROBOT AUTOMATIZZATO – UN PROBLEMA ORDINARIO CHE HA RISOLTO SUBITO, RIPROGRAMMANDO LA MACCHINA. QUANDO SI È AVVIATO VERSO L’USCITA, PERÒ, UNO SCAFFALE È COLLASSATO, SCATENANDO L’EFFETTO DOMINO…

Estratto dell’articolo di Pietro Tosca per il “Corriere della Sera”

giacomo chiapparini

I vigili del fuoco intervenuti per i soccorsi raccontano la scena di un terremoto. Fuori, il capannone che ospita il magazzino di stagionatura di una delle più grandi aziende agricole della Bergamasca è intatto, ma varcata la soglia è un inferno: all’interno, tutto distrutto.

Le gigantesche scaffalature metalliche sono collassate con effetto dòmino trascinando al suolo 16.600 forme di Grana Padano. Centinaia di tonnellate di macerie sotto cui è finito il titolare dell’azienda Giacomo Chiapparini, 74 anni, che non ha avuto scampo. È successo a Romano di Lombardia domenica alle 21, a Cascina Clientela, dove ha sede l’impresa agricola che prende il nome da Chiapparini.

spaccio chiapparini

Partito nel 1977 con una piccola stalla […], l’imprenditore agricolo l’ha fatta crescere fino a diventare una realtà con 100 ettari coltivati e un allevamento da 2 mila bovini, di cui mille da latte. Il suo fiore all’occhiello è il caseificio che dal 2006 produce Grana Padano a chilometro zero.

Una vita di lavoro che non consente pause neanche a 74 anni. Così domenica, quando il robot automatizzato, che ha il compito di girare le forme di Grana, ha lanciato un segnale di allarme, è stato lui a recarsi con il figlio Tiziano a vedere cosa stesse succedendo in magazzino.

Un problema ordinario che l’anziano agricoltore ha risolto riprogrammando il macchinario. Il figlio è uscito […] e con alcuni operai si è messo a preparare le operazioni di raccolta del mais. Anche Giacomo Chiapparini si è avviato verso l’uscita quando è successo l’inimmaginabile: una scaffalatura all’improvviso è collassata, forse per un cedimento strutturale, trascinando giù le altre. Immediato l’allarme.

gli scaffali crollati nell azienda di giacomo chiapparini a romano di lombardia

Sono arrivati per primi i vigili del fuoco di Romano, seguiti da squadre da Treviglio, Bergamo, Dalmine, Milano e Varese. Nel capannone i pompieri hanno trovato solo macerie. Per riuscire a individuare il 74enne sono stati chiamati i nuclei Usar (Urban search and rescue), specializzati in interventi in zone terremotate. Per tutta la notte 60 vigili del fuoco hanno «scavato» senza sosta e solo alle 8.40 di ieri è stato possibile raggiungere il corpo dell’agricoltore. Purtroppo, per lui non c’era più niente da fare.

[…] «Un lavoratore infaticabile, un agricoltore vecchio stampo ma di grande visione. Ha costruito tutto con le sue mani». Così lo ricorda Bortolo Ghislotti, presidente del Distretto agricolo Bassa bergamasca e amico di famiglia. […]

l azienda di giacomo chiapparini Giacomo Chiapparini ambulanza e vigili del fuoco nell azienda di giacomo chiapparini vigili del fuoco nell azienda di giacomo chiapparini