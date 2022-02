SI È SUICIDATA BUTTANDOSI DAL BALCONE FRANCESCA TARDIOLI, L’AMBASCIATRICE ITALIANA IN AUSTRALIA: ERA A CASA SUA A FOLIGNO IN FERIE, DA QUALCHE TEMPO SOFFRIVA DI DEPRESSIONE CAUSATA DALLE SEVERE RESTRIZIONI AUSTRALIANE CONTRO IL COVID - LA DIPLOMATICA AVEVA 57 ANNI, LASCIA DUE FIGLI DI 27 E 24 ANNI: IN PASSATO AVEVA AVUTO ESPERIENZE ANCHE IN AMBASCIATE E CONSOLATI IN ALBANIA, ARABIA SAUDITA E IN LIBIA…