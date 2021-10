grace taylor prima della chirurgia plastica

DAGONEWS

Avete perso il lavoro? Potete trasformarvi in una Barbie tettona per guadagnarvi da vivere! È quello che ha fatto Grace Taylor, una ragazza inglese di 29 anni. Rimasta disoccupata durante la pandemia, aveva 30mila sterline da spendere e ha deciso di “investirli” in interventi di chirurgia estetica e trasformarsi in una bambola vivente.

È stata una buona spesa, se è vero, come scrive il “Sun”, che ora guadagna più di 120mila sterline all’anno come modella e “creatrice di contenuti”, con il nome d’arte di “Maddison Fox”. Tutto merito del nuovo look.

La storia di Grace Taylor

Grace è rimasta nel marzo 2020, e racconta “Con un mutuo da pagare e nessuna speranza di trovare un altro lavoro ‘normale’, mi sono lanciata nel settore dell'intrattenimento per adulti. Alla fine di quell'anno, ho vinto due premi del settore: Best Newcomer e Day Babe dell'anno”.

grace taylor aka maddison fox 13 grace taylor aka maddison fox 2 grace taylor aka maddison fox 11 grace taylor aka maddison fox 1 grace taylor aka maddison fox 12 grace taylor aka maddison fox 14 grace taylor aka maddison fox 6

grace taylor aka maddison fox 9 grace taylor aka maddison fox 4 grace taylor aka maddison fox 3 grace taylor aka maddison fox 8 grace taylor aka maddison fox 7 grace taylor aka maddison fox 5