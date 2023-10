LA FORTUNA È CIECA, MA LA RAPINA SI VEDE BENISSIMO - UN 16ENNE HA FATTO IRRUZIONE IN UN BAR DI CASTELLAMMARE DI STABIA E HA RUBATO "GRATTA E VINCI" PER UN VALORE DI TREMILA EURO: IL RAGAZZO E UN COMPLICE HANNO MINACCIATO IL TITOLARE E I CLIENTI PRIMA DI FUGGIRE CON I TAGLIANDI IN TASCA - MA ALL’USCITA AD ATTENDERLI C’ERA UNA SORPRESA... VIDEO

Estratto dell’articolo di www.lastampa.it

Ad appena 16 anni fa irruzione in un bar per rapinarlo insieme a un complice, ma fuori c'erano i carabinieri ad attenderlo. C'è anche un video che riprende il colpo fallito e l'arresto. Aveva portato via quasi 3mila euro di gratta e vinci e li aveva ancora tra le mani, il 16enne finito in manette all'alba.

Ad arrestato con l'accusa di rapina sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. [...] Nelle mani del 16enne 25 euro sottratti ad un cliente del bar e gratta e vinci per complessivi 2910 euro. Ora il minore è nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, n attesa di giudizio. Continuano le indagini per rintracciare il suo complice.

