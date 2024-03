2 mar 2024 14:45

A FORZA DI FAR SAPERE QUANTO SEI RICCA, QUALCHE RAPINATORE LO ATTIRI - A ROMA SONIA BRUGANELLI È STATA DERUBATA A BORDO DELLA SUA AUTO DA DUE MALVIVENTI IN SCOOTER, CHE LE HANNO SCIPPATO IL ROLEX DAL POLSO - L’EX MOGLIE DI BONOLIS ERA NEL TRAFFICO IN VIA DELLA FARNESINA QUANDO HA MESSO LA MANO FUORI DAL FINESTRINO: È BASTATO QUESTO PER PERMETTERE AI DUE RAPINATORI, CHE GIÀ LA SEGUIVANO DA TEMPO, DI STRAPPARLE L’OROLOGIO – “LA PAURA È STATA TANTA , POTEVANO FARMI MALE…”