18 apr 2023 18:45

FORZA LOREDANA! – LA BERTÈ È STATA COSTRETTA AD ANNULLARE IL TOUR ESTIVO PER SOTTOPORSI A UN’OPERAZIONE D’URGENZA – IL SUO STAFF, CON UN POST SU INSTAGRAM, HA FATTO SAPERE CHE “NON È IL PERICOLO DI VITA, MA IL DOLORE FISICO È TROPPO FORTE” - ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI UN TOUR ESTIVO, LA CANTANTE PREVEDE DI TORNARE SUL PALCO NON PRIMA DELL’AUTUNNO – NON È CHIARO COSA ABBIA BLOCCATO L’ARTISTA E… - VIDEO