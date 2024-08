LE FORZE UCRAINE CHE STANNO ASSALTANDO LA REGIONE RUSSA DI KURSK SONO STATE COLPITE CON UNA BOMBA DA 500 KG: L'EQUIPAGGIO DI UN CACCIABOMBARDIERE SUPERSONICO MULTIFUNZIONALE SU-34 DELLE FORZE AEROSPAZIALI DI MOSCA HA EFFETTUATO UN ATTACCO NOTTURNO – IL CREMLINO IMPONE IL REGIME DI ANTITERRORISMO IN TRE REGIONI RUSSE AL CONFINE CON L’UCRAINA: “KIEV HA COMPIUTO UN TENTATIVO SENZA PRECEDENTI DI DESTABILIZZAZIONE IN DIVERSE REGIONI DEL PAESE” – E IN SOCCORSO DI PUTIN ARRIVANO GLI AYATOLLAH: L'IRAN DARÀ PRESTO A MOSCA CENTINAIA DI MISSILI A CORTO RAGGIO, CON GITTATA MASSIMA 120KM…

MOSCA, TRUPPE UCRAINE NEL KURSK COLPITE CON BOMBA DA 500KG

'Utilizzato cacciabombardiere supersonico multifunzionale Su-34'

GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Un bombardiere Su-34 ha colpito la notte scorsa le forze ucraine nel tratto di confine della regione di Kursk con una bomba da 500 kg: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass.

"L'equipaggio di un cacciabombardiere supersonico multifunzionale Su-34 delle Forze Aerospaziali ha effettuato un attacco notturno contro un gruppo di uomini ed equipaggiamenti militari ucraini in una zona di confine della regione di Kursk", si legge in un comunicato. "Nell'attacco è stata utilizzata una bomba esplosiva aria-combustibile Odab-500 (da 500kg, ndr), con un modulo universale di planata e correzione", conclude la nota.

GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK

MOSCA,REGIME ANTITERRORISMO IN 3 REGIONI A CONFINE UCRAINA

Introdotto a Belgorod, Kursk e Bryansk 'per reprimere minacce'

ROMA

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il Comitato nazionale antiterrorismo russo ha annunciato l'introduzione di un regime speciale antiterrorismo - che comporta restrizioni per la popolazione - nelle regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk, al confine con l'Ucraina.

Lo scrive Ria Novosti. "Il regime di Kiev ha compiuto un tentativo senza precedenti di destabilizzare la situazione in diverse regioni del Paese", ha detto il comitato in riferimento alle azioni militari a Kursk. "Per garantire la sicurezza dei cittadini e reprimere le minacce di atti terroristici" il capo dell'Fsb Bortnikov "ha deciso di organizzare operazioni antiterrorismo a Belgorod, Bryansk e Kursk".

'IRAN DARÀ PRESTO A MOSCA CENTINAIA DI MISSILI DA 120KM'

GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK

Reuters sul sito, 'militari russi addestrati al loro uso'

ROMA

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Decine di militari russi vengono addestrati in Iran per usare il sistema missilistico balistico a corto raggio Fath-360, che lancia missili con una gittata massima di 120 km e una testata da 150 kg. Lo scrive Reuters sul sito citando due fonti di intelligence europee che si aspettano l'imminente consegna di centinaia di armi guidate da satellite alla Russia per la sua guerra in Ucraina. Secondo le fonti i rappresentanti del ministero della Difesa russo hanno firmato un contratto il 13 dicembre a Teheran con l'Iran per il Fath-360 e un altro sistema missilistico balistico, l'Ababil.

GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK

Citando più fonti di intelligence riservate, i funzionari hanno detto che il personale russo ha visitato l'Iran per imparare a usare il sistema Fath-360. Una delle fonti ha detto che "l'unico passo successivo possibile" dopo l'addestramento sarebbe l'effettiva consegna dei missili alla Russia. Mosca possiede i propri missili balistici, ma la fornitura di Fath-360 potrebbe consentirle di utilizzare una parte maggiore del suo arsenale per obiettivi oltre la linea del fronte, impiegando al contempo testate iraniane per obiettivi a distanza più ravvicinata, ha affermato un esperto militare.

GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK