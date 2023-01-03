ARTICOLI CORRELATI
FOTO-FLASH! AVETE PERSO IL CONTO DI TUTTI I MORTI DEL 2022? VI AIUTIAMO NOI, CON QUESTA FOTO COMPILATION, IN STILE “SGT. PEPPER’S”, CHE RIEPILOGA (QUASI) TUTTI I DECESSI IMPORTANTI, E ANCHE QUELLI TRASH, DELL’ANNO PASSATO…-
PILLOLE DI GOSSIP - PIETRO CASTELLITTO È FIDANZATO CON MATILDA DE ANGELIS, MA SI FA VEDERE IN GIRO CON LA DI LEI MIGLIORE AMICA, BENEDETTA PORCAROLI. SOLO AMICIZIA? IN FONDO, HA ESORDITO COME SUPERDOTATO NEL FILM “È NATA UNA STAR”– I MANESKIN TORNANO A SANREMO, MA SOLO COME AUTORI – “GRANDE FRATELLO” SITCOM, TRA LITI A PIÙ NON POSSO E LA FAIDA ULTRASH TRA SPARTANI E PERSIANI! - LE MIGLIORI PERLE DI ANTONELLA FIORDELISI, CHE HA ACCUSATO DONNAMARIA DI ESSERSI FATTO TOCCARE IL “PISTOLINO” DA ORIANA MARZOLI E LA BATTUTA STRACULT DI SIGNORINI: “ANTONELLA, È DIFFICILE COGLIERTI IN FALLO” – VIDEO
IERI ‘’DE MICHELIS, AVANZO DI BALERA”, OGGI “IL CONTE MAX VA A CORTINA”- PER I GIORNALISTI PROGRESSISTI C’È UN LUSSO AMMISSIBILE, COME IL CACHEMIRE DI BERTINIGHT (E DI BERSANI), LA BARCA DI D’ALEMA E, ORA, LA VACANZA A CINQUESTELLE DEL CINQUESTELLE CONTE E POI, C’ERA QUEL LUSSO E DIVERTISSMENT INAMMISSIBILE PER UN POLITICO NON PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E NON CAPO DI UN PARTITO: QUELLO DI GIANNI DE MICHELIS - TANTO PER RINFRESCARE LA MEMORIA, LA DESCRIZIONE, POLITOLOGICA, DEI SOCIALISTI FATTA DA SCALFARI (“LA REPUBBLICA”, 24 LUGLIO 1983): “GIANNI DE MICHELIS, UN CORPO IMPONENTE, CHE TE LO VEDI PERFETTAMENTE A SUO AGIO NELLE STANZE PALATINE DI ADRIANO O AL BANCHETTO D’UN TRIMALCIONE…”
WAR STREET! – ALTRA GIORNATA DA DIMENTICARE PER LE BORSE AMERICANE: I TITOLI DI BIG TECH SONO SOTTO FORTE PRESSIONE, IN PARTICOLARE TESLA, CHE PERDE IL 9,18% DOPO I DATI DELUDENTI SULLE CONSEGNE, E APPLE. LA SOCIETÀ DELLA MELA, DOPO LE INDISCREZIONI SULLE RICHIESTE AI FORNITORI SOTTO LE ATTESE, PERDE IL 2,91% E SCENDE SOTTO I 2MILA MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE (ORA VALE POCO MENO DEL PIL ITALIANO)
“NON PAGAVA LE SPESE CONDOMINIALI, NON RISPETTAVA LE REGOLE ED ERA MAL VISTO DA TUTTI” – MARIO BRESSAN ERA TALMENTE ODIATO DAI FAMILIARI CHE, DA QUANDO È MORTO LO SCORSO 13 DICEMBRE, NESSUNO DEI SUOI TRE FIGLI È ANDATO IN OSPEDALE PER PRENDERSI LA SALMA E ORGANIZZARGLI UN FUNERALE – L’UOMO, 90 ANNI, DOPO IL DIVORZIO VIVEVA SOLO VICINO PADOVA IN UNA CASA DEL COMUNE...
SQUIN GAME: “SE VINCE Il MILAN MI SPOGLIO COME LA FERILLI” – LA SEXY TIFOSA-INFLUENCER ROSSONERA, DIANA SQUIN, DÀ LE PAGELLE AI GIOCATORI: “TONALI È CRESCIUTO, MA FACCIO FANTASIE SU GIROUD, IL MIO COMPAGNO È RASSEGNATO. OGNI VOLTA CHE LO VEDO IMPAZZISCO” – GLI INSULTI DEI TIFOSI DEL NAPOLI E LA PROMESSA DI UNO SPOGLIARELLO A “MOWMAG” - VIDEO
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
TANTO TUMORE PER NULLA - LA BIOPSIA PUÒ FAR DIFFONDERE UN CANCRO IN ALTRI ORGANI? DEODORANTI E ZUCCHERI FANNO PEGGIORARE IL TUMORE? LUOGHI COMUNI, PREGIUDIZI, IPOTESI FARLOCCHE: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SE IL MALE MALEDETTO DEVASTA LA VOSTRA VITA – RICORDATEVI CHE NON E' EREDITARIO E CHE NON È STATO SCIENTIFICAMENTE PROVATO CHE UN ATTEGGIAMENTO MENTALE, POSITIVO O NEGATIVO, PUÒ INFLUENZARE LA…