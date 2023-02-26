FOTO-FLASH! I CAPI PIÙ STRANI, DI CUI NON SI SENTIVA ASSOLUTAMENTE IL BISOGNO, AVVISTATI ALLA MILANO FASHION WEEK – DAL COPRICAPO CESPUGLIO DI GUCCI AI VESTITI IN FOGLIA D’ORO DI DOLCE & GABBANA – GLI ASSURDI E IMMETTIBILI VESTITI DI RAXXXY, IL PIUMINO ANTI SESSO DI CUKOVY, IL TRAVESTIMENTO DA UCCELLO DI MSGM…

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“NON FATE TROPPI PETTEGOLEZZI” - COSTANZO E LE LEGGENDE METROPOLITANE SU DI LUI: "DISSERO CHE FIORELLO ERA IL MIO AMANTE. E PERFINO CHE MI CONCEDEVO UN MENÀGE A TROIS: IO, MARIA E PAOLA BARALE. FIGURIAMOCI..." – I NEMICI CELENTANO E NANNI MORETTI "CHE SI STUPIVA FOSSI UN SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA MAFIA”: “PER IL MOLLEGGIATO MI DISPIACE, PER MORETTI NON ME NE FREGA NIENTE" - "ALDO GRASSO? CON LUI NON HO MAI CHIUSO I CONTI" – L’EPIGRAFE DA FAR METTERE SULLA TOMBA? “E' LA FRASE VERGATA DA CESARE PAVESE, PRIMA DEL PASSO ESTREMO…”

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NON ABBIATE PAURA DELLA PAURA – IL SAGGIO DI DANIEL T. BLUMSTEIN “PAURA. LEZIONI DI SOPRAVVIVENZA DALLA NATURA SELVAGGIA” SPIEGA COME QUESTO SENTIMENTO ABBIA INSEGNATO AI NOSTRI ANTENATI A ESSERE CAUTI, A FIUTARE I PERICOLI E A ELABORARE STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA – SEBBENE I NOSTRI TIMORI NON SIANO PIU’ GLI STESSE DEI PROGENITORI PREISTORICI, IMPIEGHIAMO GLI STESSI MECCANISMI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI CHE 250 MILIONI DI ANNI FA ASSICURAVANO LA SALVEZZA AI NOSTRI ANTENATI – QUINDI, LA PROSSIMA VOLTA CHE VI SENTITE SPAVENTATI, SAPPIATE QUANTO CI HA PORTATI LONTANI…