raxxxy copia foulard in piumino di benetton bolla rossa di dolce & gabbana raxxxy msgm piumino cenerentola by prada foglia d'oro di dolce & gabbana copricapo cespuglio di gucci piumino vestito di cukovy
FOTO-FLASH! I CAPI PIÙ STRANI, DI CUI NON SI SENTIVA ASSOLUTAMENTE IL BISOGNO, AVVISTATI ALLA MILANO FASHION WEEK – DAL COPRICAPO CESPUGLIO DI GUCCI AI VESTITI IN FOGLIA D’ORO DI DOLCE & GABBANA – GLI ASSURDI E IMMETTIBILI VESTITI DI RAXXXY, IL PIUMINO ANTI SESSO DI CUKOVY, IL TRAVESTIMENTO DA UCCELLO DI MSGM…-
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“NON FATE TROPPI PETTEGOLEZZI” - COSTANZO E LE LEGGENDE METROPOLITANE SU DI LUI: "DISSERO CHE FIORELLO ERA IL MIO AMANTE. E PERFINO CHE MI CONCEDEVO UN MENÀGE A TROIS: IO, MARIA E PAOLA BARALE. FIGURIAMOCI..." – I NEMICI CELENTANO E NANNI MORETTI "CHE SI STUPIVA FOSSI UN SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA MAFIA”: “PER IL MOLLEGGIATO MI DISPIACE, PER MORETTI NON ME NE FREGA NIENTE" - "ALDO GRASSO? CON LUI NON HO MAI CHIUSO I CONTI" – L’EPIGRAFE DA FAR METTERE SULLA TOMBA? “E' LA FRASE VERGATA DA CESARE PAVESE, PRIMA DEL PASSO ESTREMO…”
LA “BOMBA MIGRATORIA” SGANCIATA DA PUTIN NON È ESPLOSA – SECONDO I CALCOLI DI “MAD VLAD”, LA GUERRA IN UCRAINA AVREBBE DOVUTO CREARE COME DANNO COLLATERALE UN’ONDA D’URTO DI RIFUGIATI, CON CONSEGUENTE DESTABILIZZAZIONE DEI GOVERNI EUROPEI. MA NON È ANDATA COSÌ – INTANTO JOE BIDEN ELOGIA LA POLONIA PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI MA, PENSANDO ALLE ELEZIONI DEL 2024, A CASA SUA RINNOVA I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DI DONALD TRUMP…
TRANQUILLI, I FERRAGNEZ NON SI LASCERANNO FACILMENTE: HANNO TROPPI AFFARI IN COMUNE! – TRA POST SPONSORIZZATI, CANZONI, CONTRATTI CON TV E PIATTAFORME E DIRITTI D’IMMAGINE, CHIARA FERRAGNI E FEDEZ GUADAGNANO CIRCA 20 MILIONI DI EURO ALL'ANNO. A QUESTO SI AGGIUNGONO LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE E GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI (COME LA VILLA SUL LAGO DI COMO DA 5 MILIONI CHE AVREBBERO APPENA ACQUISTATO) – TUTTI I BUSINESS DELLA COPPIA CHE DOPO SANREMO APPARE SCOPPIATA
È MORTO IL FRATELLO DI MADONNA. PER ANNI HA VISSUTO SOTTO UN PONTE – ANTHONY CICCONE AVEVA 66 ANNI. ALCOLISTA E TOSSICODIPENDENTE, PERSO IL LAVORO SI ERA RIDOTTO A VIVERE COME UN CLOCHARD A TRAVERSE CITY, NEL MICHIGAN. NEL 2017, DOPO UN PERCORSO DI RIABILITAZIONE, ERA TORNATO A CASA – NEL 2011 RACCONTÒ: “IO E MIA SORELLA NON CI SIAMO MAI VOLUTI BENE. AGLI OCCHI DELLA MIA FAMIGLIA SONO UNO ZERO, SONO SOLO FONTE DI IMBARAZZO. MI SONO CONGELATO FIN QUASI A MORIRE, MA...”
KARIUS PERDE UN’ALTRA FINALE MA ALMENO STAVOLTA SI PUO’ CONSOLARE CON DILETTA! IL MANCHESTER UNITED BATTE 2-0 IL NEWCASTLE A WEMBLEY E CONQUISTA LA COPPA DI LEGA, LA SESTA DELLA LORO STORIA – A DIFFERENZA DI QUELLO CHE SI AUGURAVA LA SUA COMPAGNA DILETTA LEOTTA CHE GLI HA SCRITTO UNA LETTERA APERTA, NON C’E’ "NESSUN LIETO FINE" PER IL DISASTROSO PORTIERE DEL NEWCASTLE KARIUS, PASSATO ALLA STORIA PER LE PAPERISSIME IN FINALE DI CHAMPIONS...
L'ANTI-CAFONAL: OTTANTA VOGLIA DI CORDELLI – QUEL POCO CHE ANCORA CI RESTA DEL MONDO LETTERARIO ITALIANO CELEBRA GLI 80 ANNI DI FRANCO CORDELLI - INTERVENTI DI FERRONI, MANICA, MONTEFOSCHI E BERARDINELLI CON UMBERTO ORSINI CHE LEGGE “TAO 48”, AUTOBIOGRAFIA MASCHERATA DEL GRANDE SCRITTORE E CRITICO – IN PLATEA AVVISTATI MICHELE SERRA, CHIARA CASELLI, EDOARDO ALBINATI, ROBERTO ANDÒ, PAOLO BONACELLI, GIUSEPPE DI PIAZZA – QUELLA VOLTA IN CUI CORDELLI SI TROVO’ DI FRONTE UN GADDA CHE SI ADDORMENTO' DURANTE LA PRESENTAZIONE DE “LA COGNIZIONE DEL DOLORE” – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NON ABBIATE PAURA DELLA PAURA – IL SAGGIO DI DANIEL T. BLUMSTEIN “PAURA. LEZIONI DI SOPRAVVIVENZA DALLA NATURA SELVAGGIA” SPIEGA COME QUESTO SENTIMENTO ABBIA INSEGNATO AI NOSTRI ANTENATI A ESSERE CAUTI, A FIUTARE I PERICOLI E A ELABORARE STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA – SEBBENE I NOSTRI TIMORI NON SIANO PIU’ GLI STESSE DEI PROGENITORI PREISTORICI, IMPIEGHIAMO GLI STESSI MECCANISMI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI CHE 250 MILIONI DI ANNI FA ASSICURAVANO LA SALVEZZA AI NOSTRI ANTENATI – QUINDI, LA PROSSIMA VOLTA CHE VI SENTITE SPAVENTATI, SAPPIATE QUANTO CI HA PORTATI LONTANI…