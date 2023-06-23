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FOTO-FLASH! COSA STAVA CERCANDO ZOE CRISTOFOLI, SENSUALE COMPAGNA DI THEO HERNANDEZ, PIEGATA SUL PONTE DELLA BARCA INSIEME AL GIOCATORE DAL CAPELLO BIONDO PLATINO? FORSE AVEVA SMARRITO IL BOCCAGLIO PER L’IMMERSIONE E SI È CHINATA VICINO AL CALCIATORE ROSSONERO, CHE GUARDA CON OCCHIO ATTENTO, PER POTERLO CERCARE PIÙ DA VICINO – LA COPPIA NON È SOLA, DIETRO DI LORO COMPARE LA TESTA PELATA DI UN CORPULENTO SIGNORE CHE OSSERVA LA SCENA...-
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DAGOREPORT - L'EUROPA FIBRILLA: SE L'ITALIA NON APPROVA IL MES, SCENDE IL RATING DEI BOND EUROPEI (IL MECCANISMO DI STABILITA' E' LA MIGLIORE GARANZIA PER L'ACQUIRENTE) - IL PARERE PRO-MES DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NON ARRIVA A CASO: GIORGETTI AVEVA IL SOSTEGNO “MORALE” DEL QUIRINALE - MA IL MINISTRO AL SEMOLINO È MOSSO ANCHE DA UNA PERSONALISSIMA AMBIZIONE: SOGNA DI DIVENTARE COMMISSARIO EUROPEO, NEL 2024, AL POSTO DI GENTILONI E SI VUOLE ACCREDITARE COME EURO-AFFIDABILE (MA LA DUCETTA CI VUOLE PIAZZARE UN "FRATELLO D'ITALIA" PERCHE' NON VUOLE LASCIARE A SALVINI LA SCELTA DEL SUCCESSORE DI GIORGETTI AL MEF) - CHE SUCCEDEREBBE ALLA MAGGIORANZA SE IL 30 GIUGNO FDI VOTASSE IN AULA LA RATIFICA DEL FONDO SALVA STATI INSIEME AL PD? AH, SAPERLO...
DAGOREPORT! - DIBATTITO: CHE NE FACCIAMO DEI SERVIZI? – PUR PARTECIPANDO COME MODERATORE UNA GIORNALISTA DEL PRIMO QUOTIDIANO ITALIANO (SARZANINI), NON SI È LETTO NIENTE. EPPURE TRATTASI DI UNA RIFORMA IMPORTANTE CHE HA VISTO IN CAMPO DUE ORDINI DI PENSIERO: CHI SOSTIENE, COME GABRIELLI, CHE BISOGNA FARE UNA NUOVA LEGGE PER ACCORPARE I DUE SERVIZI (AISI E AISE), E CHI, COME MANTOVANO, PER RENDERE I SERVIZI PIÙ EFFICIENTI LA VIA DA SEGUIRE È IL CAMBIAMENTO DELLE REGOLE ORGANIZZATIVE SENZA AZZERARE I DUE SERVIZI IN UN UNICO CORPO - C’È POI IL DESIDERIO DI ELISABETTA BELLONI…
DAGOREPORT - GIA' È FINITA LA CUCCAGNA PER MARTA FASCINA? FUORI DA ARCORE E DA FORZA ITALIA - A MILANO SI VOCIFERA CHE, DOPO L’APERTURA DEL TESTAMENTO (27 GIUGNO), LA “MOGLIE MORGANATICA” DI SILVIO BERLUSCONI DOVRA' LASCIARE VILLA SAN MARTINO AD ARCORE – SENZA PIU' LA MANO DEL CAV, FALLITA L’OPA SU FORZA ITALIA, ORA LA "MUTA" DI PORTICI DOVRÀ ACCONTENTARSI DI FARE LA DEPUTATA ASSENTEISTA - SE IL TRIO RONZULLI-MULÈ-CATTANEO NON LA VUOLE VEDERE NEANCHE IN CARTOLINA, IL DUPLEX LETTA-TAJANI, PER CONTO DI MARINA B. E GIORGIA M., DEVE TENERE IL PARTITO UNITO E LA MAGGIORANZA STABILE - IN PIU': PIERSILVIO, CHE NON STIMA (EUFEMISMO) LA “MATRIGNA”, STA METTENDO MANO A UN PIANO PER UNA NUOVA MEDIASET (CHE NON SI VENDERÀ FINO ALLE EUROPEE)
DAGOREPORT! – L'OPPOSIZIONE DEM ABBANDONA L'IDEA DI SCISSIONE: PER DEFENESTRARE SCHLEIN BASTA LASCIARLA FARE E DISFARE - UN’EVENTUALE BATOSTA ALLE EUROPEE 2024 SAREBBE LA PIETRA TOMBALE SULLA SEGRETERIA RAINBOW - UNA DIASPORA, INVECE, POTREBBE ESSERE SFRUTTATA DA ELLY COME SCUSA PER LA DEBACLE - IL 22 LUGLIO, A CESENA, NASCERÀ UNA CORRENTE UNICA DI OPPOSIZIONE, CHE METTE INSIEME BONACCINI CON BASE RIFORMISTA DI GUERINI-FASSINO-ORFINI...
DAGONEWS – L’INCONTRO TRA EMMANUEL MACRON E GIORGIA MELONI È STATO UTILE AI DUE, CHE NON SI AMANO, PER CONVERGERE SU DUE QUESTIONI: IL PATTO DI STABILITÀ E LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI - LA PREMIER ITALIANA VUOLE COINVOLGERE IL TOYBOY DELL’ELISEO NELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SU MIGRAZIONI E SVILUPPO – IL CASO EXPO: TRA I DUE LITIGANTI ROMA E RIAD, POTREBBE SPUNTARLA IL TERZO INCOMODO, LA COREANA BUSAN - IL TWEET DEL NARCISO MACRON, CHE PARLA DI RELAZIONE E DIALOGO, MA PUBBLICA UNA FOTO DOVE SI VEDE SOLO IL SUO RIFLESSO