CHIARA FERRAGNI CON LA GOBBA CHIARA FERRAGNI AMADEUS GIANNI MORANDI gianni morandi chiara ferragni amadeus CHIARA FERRAGNI MEME
FOTO-FLASH! - “A FURIA DI STARE SU TWITTER DIVENTEREMO TUTTI COSÌ” MENTRE CHIARA FERRAGNI LEGGEVA IL SUO MONOLOGO DAL PALCO DELL’ARISTON I TWITTAROLI HANNO NOTATO CHE L’INFLUENCER, A FURIA DI STARE CURVA SUL CELLULARE A CONTARE I LIKE E RISPONDERE AI COMMENTI, C’HA LA GOBBA! – GUARDATE COME LA MOGLIE DI FEDEZ È RICURVA SUL LEGGIO, E VIENE PARAGONATA A MR. BURNS DEI SIMPSON...-
CHIARA FERRAGNI CON LA GOBBA CHIARA FERRAGNI AMADEUS GIANNI MORANDI gianni morandi chiara ferragni amadeus CHIARA FERRAGNI MEME
IL MONOLOGO CHIARA FERRAGNI L'HA SCRITTO DA SOLA? CI CREDIAMO! - ERA UN TEMINO DA SCUOLA ELEMENTARE IN CUI L’INFLUENCER HA INFILATO LA STOCCATA ALL’EX FIDANZATO RICCARDO POZZOLI: “HO PERMESSO DI DIRE AD ALTRI CHE MI HANNO CREATO” – IL DIRETTORE DI "DOMANI", STEFANO FELTRI: "UNA CHE OGNI GIORNO PARLA DI SÉ STESSA A 28 MILIONI DI FOLLOWER VA IN PRIMA SERATA DAVANTI AD ALTRI VENTI MILIONI E PARLA DI SÉ STESSA (E A SÉ STESSA). MOSTRA, SU RAI1 COME SU INSTAGRAM, SOLO SÉ STESSA. CONFERMA DI NON AVERE ALTRI ARGOMENTI" - VIDEO: LA FERRAGNI PROVA A FRIGNARE, MA NON LE ESCONO LE LACRIME
IL VERO GUAIO DI GIORGIA MELONI È CHE L’ITALIA SUI DOSSIER CHE CONTANO NON TOCCA PALLA – I MINISTRI DELL’ECONOMIA DI FRANCIA E GERMANIA VOLANO A WASHINGTON PER DISCUTERE DEGLI AIUTI DI STATO, SENZA CONSULTARE L’ITALIA, RELEGATA A MEMBRO DI SERIE B: “GIORGETTI SARÀ INFORMATO” – IL MOTORE FRANCO TEDESCO È RIPARTITO, E SO’ DOLORI PER I FREGNONI
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
CONOSCETE LA DIFFERENZA TRA INTOLLERANZA E ALLERGIA AL LATTE VACCINO? - L'INTOLLERANZA DIPENDE DA UN DEFICIT DI UN ENZIMA CHE SERVE A DIGERIRE IL LATTOSIO, MENTRE L'ALLERGIA È UNA REAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO, CHE RICONOSCE COME "PERICOLOSO" UN CIBO CHE NON DOVREBBE ESSERLO E CAUSA REAZIONI CHE POTREBBERO ESSERE PERICOLOSE - È NECESSARIO CHE CHI È GRAVEMENTE ALLERGICO PORTI...