FOTO-FLASH! - MA COME È POSSIBILE CHE L'UOMO CHE SI È TIRATO FUORI L'AUGELLO SUL TRENO, MOSTRANDOLO A UNA RAGAZZA, È ANCORA LIBERO DI CIRCOLARE PER LA STAZIONE DI ROMA TERMINI? - "WELCOME TO FAVELAS" CONDIVIDE LA FOTO DEL MANIACO CHE SI AGGIRA CON I BAGAGLI IN MANO - UN UTENTE SOSTIENE CHE L'UOMO "È STATO ALLONTANATO DA UN TRENO ED È STATO DENUNCIATO DA UNA DELLE RAGAZZE COINVOLTE. A SUO CARICO RISULTA UNA SANZIONE E UNA DENUNCIA A PIEDE LIBERO"-
DAGOREPORT – QUANDO IL BRACCIO DESTRO IN ITALIA DI ELON MUSK, ANDREA STROPPA, EVOCA IL COMPLOTTONE SULLE MAZZETTE-SOGEI, NON HA TUTTI I TORTI - L'ARRIVO DEI SATELLITI DI MUSK, ALTERNATIVA ALLA COSTOSISSIMA FIBRA, HA FATTO SALTARE GLI OTOLITI A KKR-FIBERCOP E OPENFIBER: LA DIGITALIZZAZIONE BALLA SUI MILIARDI DEL PNRR - NON SOLO: È IN ATTO UNA GUERRA APERTA DI STARLINK A TIM PER OTTENERE L'ACCESSO ALLE FREQUENZE NECESSARIE PER CONNETTERE LE STAZIONI DI RICEZIONE SATELLITARE AI TELEFONINI - NON E' FINITA: INFURIA LA BATTAGLIA TRA KKR E PALAZZO CHIGI SU OPEN FIBER..
FLASH – LARGO FOCHETTI, ZONA DEMOLINARIZZATA! ANNALISA CUZZOCREA RITORNA A “REPUBBLICA” COME VICEDIRETTRICE - DOPO AVER CONTROBILANCIATO LA LINEA EDITORIALE FILO-ISRAELE DI MOLINARI, "PONGO" ORFEO PIAZZA TRA I SUOI CINQUE VICE L'EDITORIALISTA DE "LA STAMPA" - COME ANTICIPATO, A “SAMBUCA” MOLINARI NON RESTA NULLA: NON SARÀ NEMMENO DIRETTORE EDITORIALE DEL GRUPPO GEDI (IL POSTO E' ANDATO A ORFEO)...
FLASH – SPIFFERI DAGLI 007: CARLO DE DONNO SARÀ CONFERMATO VICEDIRETTORE DELL’AISI – AD AGOSTO DE DONNO È STATO AFFIANCATO DA VITTORIO RIZZI, DOPO L’USCITA DI GIUSEPPE DEL DEO (“PROMOSSO” VICE DI ELISABETTA BELLONI AL DIS, IL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA)
DAGOREPORT - AL CUOR DI GIULI NON SI COMANDA! ACCECATO DAL FASCINO DARDEGGIANTE DI FRANCESCO SPANO, IL MINISTRO BASETTONI L’HA DESIGNATO SUO CAPO DI GABINETTO. MAI NOMINA FU TANTO SCIAGURATA: COLLABORATORE DI GIULIANO AMATO E DI MARIA ELENA BOSCHI, SEGRETARIO GENERALE AL MUSEO MAXXI EPOCA MELANDRI, IL TENEBROSO SPANO FU TRAVOLTO NEL 2017 DA UNO SCANDALETTO CHE LO COSTRINSE, TRA L'ALTRO, A DICHIARARE LA SUA OMOSESSUALITÀ - UN PEDIGREE LONTANO UN VENTENNIO DAI VALORI DI “IO SONO GIORGIA: SONO UNA DONNA, SONO UNA MADRE, SONO CRISTIANA” - AGGIUNGERE L’ARROGANZA IN GILET DAMASCATO DI GIULI-RIDENS CHE SE N’È ALTAMENTE FREGATO DI COMUNICARE AI SOTTOSEGRETARI MANTOVANO (ULTRA-CATTOLICO) E FAZZOLARI (ULTRA-TUTTO), DELLA SUA VOLONTÀ DI NOMINARE IL SUO COCCO GAIO E DE SINISTRA - L’INCAZZATURA DELLA FIAMMA TRAGICA DEFLAGRA AL PENSIERO CHE SPANO PARTECIPERÀ AI PRE-CONSIGLI DEI CDM. METTERÀ PIEDE NEL SANCTA SANCTORUM DEL GOVERNO, OCCHI E MANI E ORECCHIE SUI DOSSIER IMPORTANTI, E PER UNA SQUADRA DI GOVERNO OSSESSIONATA DAI COMPLOTTI, ESASPERATA DAI TRADIMENTI E INFILTRATA DAGLI “INFAMI” LA SUA PRESENZA SARÀ COME GETTARE BENZINA SUL FUOCO
DAGOREPORT - A METÀ NOVEMBRE SI CONOSCERÀ IL DESTINO DELL’ARMATA BRANCAMELONI: RIMPASTO SÌ, RIMPASTO NO? - LA MELONI VORREBBE LIBERARSI DI MINISTRI INCAPACI O IMPALPABILI E TAJANI SAREBBE BEN FELICE DI SOSTITUIRE LO ZOPPICANTE ZANGRILLO (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), L’INESISTENTE BERNINI (UNIVERSITÀ), L’INCONCLUDENTE PICHETTO FRATIN (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA), EREDITATI DALLA GESTIONE BERLUSCONI-FASCINA-RONZULLI - IL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI NON VEDE L’ORA DI GIRARE I TACCHI VISTO COME È RIDOTTO IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO - TRABALLA DANIELA SANTANCHE’ (IN POLE C’E’ FOTI), PER IL DOPO-FITTO SCALPITA CIRIELLI, MELONI VORREBBE SILURARE URSO E "RICOMPENSARE" RAMPELLI - SALVINI E LE SMANIE DI VANNACCI: SOGNA DI FARE IL MINISTRO…