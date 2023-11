26 nov 2023 14:54

FOTO-FLASH! – COME STA DAVVERO PAPA FRANCESCO? E PERCHÉ HA UN AGOCANNULA NELLA MANO? NON SERVE PER UN ESAME COME LA TAC, A CUI, SECONDO LA VERSIONE UFFICIALE, È STATO SOTTOPOSTO IERI BERGOGLIO, ALL’OSPEDALE GEMELLI ISOLA. DI SOLITO, SI METTE PER LA FLEBOCLISI O LA SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA DI FARMACI. E SE TE LO LASCIANO, SIGNIFICA CHE LE INFUSIONI SARANNO RIPETUTE… - VIDEO