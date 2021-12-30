LAMBORGHINI E BENTLEY SUL MARCIAPIEDE A VIA DEI DUE MACELLI - ROMA LAMBORGHINI E BENTLEY SUL MARCIAPIEDE A VIA DEI DUE MACELLI - ROMA
FOTO-FLASH! – HAI VOLUTO STRIGNE LA STRADA? A VIA DEI DUE MACELLI, PIENO CENTRO DI ROMA, DOVE È STATO APPENA ALLARGATO IL MARCIAPIEDE, UNA LAMBORGHINI ARANCIONE E UNA BENTLEY CABRIO RISOLVONO L’ANNOSO PROBLEMA DEL PARCHEGGIO. COME? CON IL PASS “ZMG”: ZONA MARCHESE DEL GRILLO. IO SO’ IO, E VOI…-
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UNA MELA AL GIORNO TOGLIE META DI TORNO – APPLE STA CERCANDO DI EVITARE IN TUTTI I MODI CHE I SUOI DIPENDENTI PASSANO ALLA SOCIETÀ DI ZUCKERBERG: TIM COOK STA FIRMANDO ASSEGNI TRA I 50 E I 180MILA DOLLARI AGLI INGEGNERI PER CONVINCERLI A RESTARE – IN 100 SONO GIÀ PASSATI AL LATO OSCURO NEGLI ULTIMI MESI. IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA: SOLO IL 20% DEGLI INGEGNERI DI APPLE HA INCASSATO IL PREMIO. SCATENANDO L'IRA DI CHI NON L'HA PERCEPITO (CHE ORA FORSE MEDITA DI ANDARSENE...)
COLPO ALLA “CATALANA” PER LA JUVE - I BIANCONERI AVREBBERO RAGGIUNTO UN ACCORDO DI MASSIMA PER IL TRASFERIMENTO DI OUSMANE DEMBELE’ DAL BARCELLONA – L’ATTACCANTE FRANCESE È IN SCADENZA DI CONTRATTO E AVREBBE RIFIUTATO LE PROPOSTE DEI “BLAUGRANA”. POTREBBE LIBERARSI A ZERO IL PROSSIMO GIUGNO - QUEST’ANNO DEMBELE’ È SCESO IN CAMPO SOLO CINQUE VOLTE, SALTANDO L’INIZIO DEL CAMPIONATO PER UN INFORTUNIO AL GINOCCHIO, REALIZZANDO DUE ASSIST (SAI CHE ACQUISTONE)
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
INCUBAZIONE, SINTOMI ED EFFETTO DEI VACCINI: COME FUNZIONA OMICRON - IL PROF REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE "MARIO NEGRI": "UN VACCINATO CON TRE DOSI PUÒ CONTAGIARSI, MA DI SOLITO HA FORME LIEVI: NON POSSIAMO PERÒ ESCLUDERE IL RISCHIO DI UN AGGRAVAMENTO. IN QUESTO MOMENTO IL BOOSTER È FONDAMENTALE PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ, DAI 5 ANNI IN SU. ESSERSI INFETTATI CON UNA DELLE VARIANTI PRECEDENTI SEMBRA NON PROTEGGERE DA OMICRON, SE NON IN FORMA MOLTO RIDOTTA"