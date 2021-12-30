FOTO-FLASH! – HAI VOLUTO STRIGNE LA STRADA? A VIA DEI DUE MACELLI, PIENO CENTRO DI ROMA, DOVE È STATO APPENA ALLARGATO IL MARCIAPIEDE, UNA LAMBORGHINI ARANCIONE E UNA BENTLEY CABRIO RISOLVONO L’ANNOSO PROBLEMA DEL PARCHEGGIO. COME? CON IL PASS “ZMG”: ZONA MARCHESE DEL GRILLO. IO SO’ IO, E VOI…

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LAMBORGHINI E BENTLEY SUL MARCIAPIEDE A VIA DEI DUE MACELLI - ROMA LAMBORGHINI E BENTLEY SUL MARCIAPIEDE A VIA DEI DUE MACELLI - ROMA LAMBORGHINI E BENTLEY SUL MARCIAPIEDE A VIA DEI DUE MACELLI - ROMA LAMBORGHINI E BENTLEY SUL MARCIAPIEDE A VIA DEI DUE MACELLI - ROMA

 

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INCUBAZIONE, SINTOMI ED EFFETTO DEI VACCINI: COME FUNZIONA OMICRON - IL PROF REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE "MARIO NEGRI": "UN VACCINATO CON TRE DOSI PUÒ CONTAGIARSI, MA DI SOLITO HA FORME LIEVI: NON POSSIAMO PERÒ ESCLUDERE IL RISCHIO DI UN AGGRAVAMENTO. IN QUESTO MOMENTO IL BOOSTER È FONDAMENTALE PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ, DAI 5 ANNI IN SU. ESSERSI INFETTATI CON UNA DELLE VARIANTI PRECEDENTI SEMBRA NON PROTEGGERE DA OMICRON, SE NON IN FORMA MOLTO RIDOTTA"