FOTO-FLASH – OGGI LA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN, DOPO IL VOTO SUL MES ALLA CAMERA, È CORSA A PRANZO CON UNO DEI SUOI MENO ILLUSTRI PREDECESSORI AL NAZARENO, MAURIZIO MARTINA – I DUE, A QUANTO SEMBRA, HANNO DEGUSTATO UN PIATTO DI FRUTTA TROPICALE: MANGO, PAPAYA, ANANAS E FRUTTO DELLA PASSIONE. NON PROPRIO PRODOTTI A KM ZERO. MA SI SA, LA SINISTRATA ELLY È GRANDE FAUTRICE DEL GLOBALISMO - LA CONVERSAZIONE, COMUNQUE, NON DEVE ESSERE STATA MOLTO INTERESSANTE: LA SCHLEIN, PIÙ CHE DALLO SGUARDO DA MERLUZZONE DI MARTINA, ERA RAPITA DAL SUO CELLULARE...-