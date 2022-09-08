FOTO-FLASH! – SCALA REALE! ARCHEO: QUANDO LA REGINA ELISABETTA ARRIVÒ ALLA SCALA DI MILANO, NEL 1961. LA SUA È STATA L’ULTIMA AUTO CHE POTÉ TRANSITARE SOTTO LA GALLERIA DELLE CARROZZE…

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LA REGINA ELISABETTA CON LA SUA AUTO SOTTO LA GALLERIA DELLE CARROZZE - SCALA MILANO 1961 LA REGINA ELISABETTA CON LA SUA AUTO SOTTO LA GALLERIA DELLE CARROZZE - SCALA MILANO 1961

 

 

 

 

 

LA REGINA ELISABETTA ALLA SCALA DI MILANO 1961 LA REGINA ELISABETTA ALLA SCALA DI MILANO 1961

 

 

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