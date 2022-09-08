LA REGINA ELISABETTA CON LA SUA AUTO SOTTO LA GALLERIA DELLE CARROZZE - SCALA MILANO 1961
LA REGINA ELISABETTA ALLA SCALA DI MILANO 1961
FOTO-FLASH! – SCALA REALE! ARCHEO: QUANDO LA REGINA ELISABETTA ARRIVÒ ALLA SCALA DI MILANO, NEL 1961. LA SUA È STATA L’ULTIMA AUTO CHE POTÉ TRANSITARE SOTTO LA GALLERIA DELLE CARROZZE…-
LA REGINA ELISABETTA CON LA SUA AUTO SOTTO LA GALLERIA DELLE CARROZZE - SCALA MILANO 1961
LA REGINA ELISABETTA ALLA SCALA DI MILANO 1961
QUANDO DI MAIO OFFRI’ ALLA RAGGI UN MINISTERO (DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DELLA FAMIGLIA) PER NON FARLA RICANDIDARE A ROMA – NEL LIBRO DI EMANUELE BUZZI SUL M5S, IL RACCONTO DELLE CONVULSE TRATTATIVE PER IL CONTE TER CON UN MOVIMENTO SPACCATO. LA EX SINDACA DI ROMA È IN SCADENZA DI MANDATO E VUOLE RICANDIDARSI. UNA PARTE DEL GRUPPO ROMANO (ROBERTA LOMBARDI&CO) LA AVVERSA E GIOCA DI SPONDA CON IL PD. ECCO COME RISPOSE “VIRGY” ALL’OFFERTA DI DI MAIO
MA SÌ, FATE CON CALMA – L’EUROPA TANTO PER CAMBIARE È SPACCATA: LA DECISIONE SUL PRICE CAP SUL GAS SLITTA A OTTOBRE! L’OLANDA SI OPPONE ALLA PROPOSTA ITALIANA PERCHÉ TEME CHE IL REDDITIZIO MERCATO “TTF” DI AMSTERDAM, DOVE SI DECIDONO I PREZZI DEL METANO, DIVENTI INUTILE…
TAMBERI, PRIMA IL DIAMANTE, POI LA DIAMOND LEAGUE - IL CAMPIONE OLIMPICO VINCE LA DIAMOND LEAGUE CINQUE GIORNI DOPO IL MATRIMONIO CON CHIARA BONTEMPI - A ZURIGO, "GIMBO" HA TIRATO FUORI IL SALTO PIÙ ALTO DI TUTTA LA STAGIONE (2 METRI E 34) - "STANOTTE NON DORMIRÒ, LO FARÒ DA DOMANI COMINCIANDO A SOGNARE L'UNICA VITTORIA CHE MI MANCA: IL TITOLO MONDIALE ALL'APERTO…" - COL PAPA-COACH LA ROTTURA E' DEFINITIVA: DIVENTERA' ALLENATORE DI SE' STESSO?
POCHE STELLE E MOLTI “SVIPPATI” IERI SUL RED CARPET DEL FESTIVAL DI VENEZIA – FRANCESCA VERDINI, SENZA REGGISENO, TRASCINA CON SE' SALVINI MA LA FOLLA MUGUGNA: "DATECI GLI ATTORI" - SARAH FERGUSON SI METTE UN PO' TROPPO COMODA, AIDA YESPICA INDOSSA UN ABITO CHE SEMBRA UNA CORNICE – AD ACCENDERE I BOLLORI CI PENSANO SARA SAMPAIO, CHE SCOPRE LA SCHIENA, E VALENTINA CORVINO A CUI SFUGGE UN CAPEZZOLO...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
MEGLIO VACCINARSI SUBITO O ASPETTARE LE NUOVE PUNTURE "AGGIORNATE"? - LA CAMPAGNA D'AUTUNNO CON I NUOVI VACCINI PFIZER E MODERNA PENSATI AD HOC PER OMICRON 1 RISCHIA UNA FALSA PARTENZA - IL MOTIVO? GLI ITALIANI ANCORA IN ATTESA DELLA TERZA E QUARTA DOSE POTREBBERO DECIDERE DI TEMPOREGGIARE ANCORA UN PO', VISTO CHE ENTRO FINE MESE SARÀ AUTORIZZATO UN NUOVO "ANTIDOTO", TARATO SULLA VERSIONE 5 DI OMICRON - NEGLI USA SI È DECISO DI BRUCIARE LE TAPPE PARTENDO DIRETTAMENTE CON QUELLO...