ALBA PARIETTI A FORMENTERA CON UN UOMO CON IL CULO DI FUORI
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FOTO FLASH! – TUTTI AL MARE A MOSTRAR LE CHIAPPE CHIARE: ALBA PARIETTI PUBBLICA UNA FOTO SULLA SPIAGGIA A FORMENTERA E DIETRO DI LEI C’È UN SIGNORE PIEGATO CON IL CULO IN MOSTRA – LA PARIETTI, SCALDATA DAL SOLE DELLE BALEARI, NON HA NOTATO LE PARTI INTIME PENZOLANTI DELL'UOMO O HA VOLUTO OFFRIRE AI SUOI FAN UN PO' DI PEPE? AH, SAPERLO... – I COMMENTI DEI SUOI FAN: “ALBA, DIETRO DI TE C’È UN CULO!”-
ALBA PARIETTI A FORMENTERA CON UN UOMO CON IL CULO DI FUORI
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CAFONALINO - SOLO IL CINISMO ROMANO IN MODALITA' "ESTI CAZZI!" SI POTEVA INVENTARE IL "PREMIO SIMPATIA" – IN CAMPIDOGLIO, SI PASSA DAL SINDACO DI CUTRO A GABRIEL GARKO, DALL'AMBASCIATORE UCRAINO AD AL BANO (CHE NON PUO’ FARE A MENO DI GORGHEGGIARE ANCHE QUI) – RICEVONO LA TARGHETTA ANCHE AMADEUS, GABRIELE MUCCINO, PILAR FOGLIATI, SERENA BORTONE, SIGFRIDO RANUCCI, PIF, GIULIO SAPELLI... (AVETE INDIVIDUATO UNO SIMPATICO?) – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
VI PIACCIONO I SELFIE DA POSONI BACIATI DAL SOLE? SAPPIATE CHE FISSARE DIRETTAMENTE LA PALLA INFUOCATA, ANCHE PER POCHI SECONDI, PUÒ CREARE UN DANNO, ANCHE IRREVERSIBILE, AGLI OCCHI: NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ ARRIVARE ALLA FORMAZIONE DI UNO SCOTOMA, UNA MACCHIA NERA AL CENTRO DELL’OCCHIO - LA LESIONE PUÒ CAUSARE UNA RIDUZIONE DELLA VISIONE CENTRALE IRREVERSIBILE – ATTENZIONE ANCHE A LEGGERE SMARTPHONE E IPAD SOTTO IL SOLE DIRETTO VISTO CHE…
DJOKOVIC È IRON-MAN? – SI DIFFONDONO STRANE TEORIE SUL “BOTTONCINO” AVVISTATO SUL PETTO NUDO DI NOVAK DJOKOVIC AL ROLAND GARROS: ALL’INIZIO SEMBRAVA FOSSE UN MAGNETE AL NEODIMIO MILLANTATO COME MIRACOLOSO. POI È INTERVENUTA LA SOCIETÀ VENETA CHE LO PRODUCE, LA “TAO TECHNOLOGIES”: “NON SI TRATTA DI ONDE MAGNETICHE, MA DI NUTRIRE IL CORPO CON LUNGHEZZE D’ONDA, AGENDO COME UN LASER”. TUTTA FUFFA O FUNZIONA DAVVERO?