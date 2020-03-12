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DOPO IL DRAMMA DEL DISCORSO DI CONTE, UN ALTRO DRAMMA: IL ''GF VIP''! - IL #GFVIP INIZIA SENZA SIGLA. STUDIO VUOTO, ALFONSO CON LA VOCE ROTTA. “ABBIAMO PENSATO CHE FOSSE GIUSTO ESSERE QUA PER REGALARE QUALCHE ORA DI LEGGEREZZAÌÌ - PER FORTUNA CI SONO ELIA E MARINI: '' VALERIA: MA TU QUANTI ANNI HAI? - ANTONELLA: 56 - NE DIMOSTRI MOLTI DI PIÙ - BEL MODO DI INIZIARE AD ISTAURARE UN RAPPORTO - TU ME NE AVEVI DATI 60… SOLITAMENTE ME NE DANNO 39!'' - QUANDO PARLA ZEQUILA DEI SUOI 30 ANNI DI CARRIERA LE FACCE DEI CONCORRENTI…

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ORIGINI, MISTERI E DOTI DI MARTA FASCINA, LA NUOVA ''BADANTE MUTA'' DEL BANANA CHE HA PRESO IL POSTO DELLA PASIONARIA PASCALE - SOLO SU DAGOSPIA, LA ''ORIGIN STORY'' DELLA BIONDA CLASSE 1990. ANCHE STAVOLTA C'È LO ZAMPONE DI EMILIO FEDE, CHE FU  FOLGORATO DURANTE UNA SAGRA A PORTICI. SILVIO PROVÒ A PIAZZARLA AL MILAN DI BARBARA, CHE PERÒ LA RISPEDÌ AL MITTENTE. FU COSÌ CANDIDATA A SORPRESA IN SEGGIO BLINDATISSIMO E SPEDITA ALLA CAMERA. DIETRO A TUTTO C'È SEMPRE LA VERA ''PATERFAMILIAS'' DEL CLAN: MARINA B.

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