FOTO FLASH! - IN QUESTA ITALIA DESOLATA, LA SPERANZA: LA BAMBINA E' NATA OGGI ALL'OSPEDALE CIVILE DI BRESCIA, UNA DELLE PROVINCE PIU' DEVASTATE DAL CORONAVIRUS-
FOTO FLASH! - IN QUESTA ITALIA DESOLATA, LA SPERANZA: LA BAMBINA E' NATA OGGI ALL'OSPEDALE CIVILE DI BRESCIA, UNA DELLE PROVINCE PIU' DEVASTATE DAL CORONAVIRUS-
DOPO IL DRAMMA DEL DISCORSO DI CONTE, UN ALTRO DRAMMA: IL ''GF VIP''! - IL #GFVIP INIZIA SENZA SIGLA. STUDIO VUOTO, ALFONSO CON LA VOCE ROTTA. “ABBIAMO PENSATO CHE FOSSE GIUSTO ESSERE QUA PER REGALARE QUALCHE ORA DI LEGGEREZZAÌÌ - PER FORTUNA CI SONO ELIA E MARINI: '' VALERIA: MA TU QUANTI ANNI HAI? - ANTONELLA: 56 - NE DIMOSTRI MOLTI DI PIÙ - BEL MODO DI INIZIARE AD ISTAURARE UN RAPPORTO - TU ME NE AVEVI DATI 60… SOLITAMENTE ME NE DANNO 39!'' - QUANDO PARLA ZEQUILA DEI SUOI 30 ANNI DI CARRIERA LE FACCE DEI CONCORRENTI…
ORIGINI, MISTERI E DOTI DI MARTA FASCINA, LA NUOVA ''BADANTE MUTA'' DEL BANANA CHE HA PRESO IL POSTO DELLA PASIONARIA PASCALE - SOLO SU DAGOSPIA, LA ''ORIGIN STORY'' DELLA BIONDA CLASSE 1990. ANCHE STAVOLTA C'È LO ZAMPONE DI EMILIO FEDE, CHE FU FOLGORATO DURANTE UNA SAGRA A PORTICI. SILVIO PROVÒ A PIAZZARLA AL MILAN DI BARBARA, CHE PERÒ LA RISPEDÌ AL MITTENTE. FU COSÌ CANDIDATA A SORPRESA IN SEGGIO BLINDATISSIMO E SPEDITA ALLA CAMERA. DIETRO A TUTTO C'È SEMPRE LA VERA ''PATERFAMILIAS'' DEL CLAN: MARINA B.
“È UNA LUCE CHE SPLENDE IN MEZZO ALLA TEMPESTA” - IN UN MOMENTO BURRASCOSO PER I MERCATI, IL MILIARDARIO RUSS WEINER, FONDATORE DELL’ENERGY DRINK ROCKSTAR, HA DECISO DI INCASSARE: STA INFATTI PER VENDERE A PEPSI LA SOCIETÀ, CHE AVEVA MESSO SU CON UN INVESTIMENTO PERSONALE DI 50MILA DOLLARI, PER 3,85 MILIARDI DI DOLLARI – “L’ACCORDO DIMOSTRA CHE IL SOGNO AMERICANO È VIVO E VEGETO…”
“POSSIBILE UN ERRORE GIUDIZIARIO”, IL PROCESSO SULLA STRAGE DI LOCKERBIE E’ DA RIFARE: 270 MORTI SENZA GIUSTIZIA - PER LA DISTRUZIONE DEL VOLO PAN AM FU CONDANNATO SOLO UN CITTADINO LIBICO LIBERATO NEL 2009 E POI MORTO A TRIPOLI. “NON FU LUI A METTERE LA BOMBA”, LA SCOZIA VUOLE RIAPRIRE IL CASO...
IL SENSO DELL’ITALIA PER LA NEVE - DOPO GROS, THOENI, TOMBA LA COPPA DEL MONDO DI SCI TORNA NEL NOSTRO PAESE GRAZIE A FEDERICA BRIGNONE - ANNULLATE LE GARE AD AARE PER UN CASO DI CORONAVIRUS,LA MILANESE TRAPIANTATA IN VAL D'AOSTA TRIONFA SENZA SCENDERE IN PISTA. È LA PRIMA AZZURRA A CENTRARE TALE IMPRESA - “SPERO DI AVER PORTATO UN SORRISO AL NOSTRO PAESE. CE LA FAREMO A BATTERE IL CORONAVIRUS"
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
IL BOLLETTINO QUOTIDIANO È SEMPRE PIÙ TRAGICO - 189 MORTI IN UN SOLO GIORNO PER IL CORONAVIRUS IN ITALIA, UN BALZO DEL 20%: LE VITTIME TOTALI SONO 1.016 - 12.839 I POSITIVI, OVVERO ALTRI 2.249. 1.153 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA, 125 IN PIÙ IN 24 ORE - SIAMO NEL PIENO DELLA CRESCITA DEI CONTAGI, CI VORRANNO GIORNI PRIMA DI VEDERE UNO SPIRAGLIO