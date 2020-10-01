FOTO FLASH - IL QUIZ DI PAOLO ZILIANI: "IN QUESTO GRUPPO DI PERSONE CE N’È UNA CON UN BIDONE DELL’IMMONDIZIA AL POSTO DEL CERVELLO: INDOVINATE QUALE" - AIUTINO: E' L'UNICO SENZA MASCHERINA...-
FOTO FLASH - IL QUIZ DI PAOLO ZILIANI: "IN QUESTO GRUPPO DI PERSONE CE N’È UNA CON UN BIDONE DELL’IMMONDIZIA AL POSTO DEL CERVELLO: INDOVINATE QUALE" - AIUTINO: E' L'UNICO SENZA MASCHERINA...-
PATUANELLI DICE MES - IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHE A METÀ APRILE ERA STATO TASSATIVO SUL FONDO SALVA STATI (“L’ITALIA NON LO ATTIVERÀ MAI”), SI È AMMORBIDITO: “IN QUESTO MOMENTO NON È NECESSARIO, VALUTEREMO IN PARLAMENTO” – MA CON IL PROBABILE SLITTAMENTEO DEL RECOVERY FUND VEDRETE CHE ANCHE I GRILLINI SI CONVINCERANNO (CON BUONA PACE DI DIBBA, CHE ORMAI HA UN PIEDE FUORI DAL MOVIMENTO)
"MONTE" DEI PEGNI – MPS HA DATO IL VIA LIBERA AL PIANO HYDRA, CIOÈ LO SCORPORO DI 8,1 MILIARDI DI EURO DI CREDITI DETERIORATI, CHE ORA SI CIUCCERÀ AMCO (CIOÈ IL TESORO) - IL TUTTO È FUNZIONALE ALLA PRIVATIZZAZIONE, SE MAI CI SARÀ: NON CI SONO COMPRATORI E IL GOVERNO STA PER CHIEDERE UN’ULTERIORE PROROGA ALLA COMMISSIONE UE. I GRILLINI SPINGONO PER LA NAZIONALIZZAZIONE PER USARE IL "MONTE" COME “BANCOMAT”, COMA FACEVA UN TEMPO IL PD
CHE FATICA ESSERE UOMO, BIANCO ED ETERO: OGGI IL POLITICALLY CORRECT È IL NOME FORBITO DELL' ATMOSFERA SOCIALE TIRANNICA IN CUI VIVIAMO. TRATTASI DI TOTALITARISMO ZUCCHERATO, LACCIO DI SETA CINESE, “NICHILISMO GAIO”, SECONDO LA DEFINIZIONE DI AUGUSTO DEL NOCE, “GULAG ROSÉ” – CHE FARE? RIBELLARSI. DISTRUGGEREMO QUESTA GABBIA CON LE NOSTRE BESTEMMIE - IL LIBRO DI GIOVANNI SALLUSTI
CAFONALINO DEI “SEGRETI DEL MARE” – PIERO ANGELA A 91 ANNI È ANCORA BELLO ARZILLO E INCANTA LA PLATEA DEI MERCATI TRAIANEI CON UNO SHOW DEDICATO ALLE MERAVIGLIE DEGLI OCEANI - ALLA TERRAZZA SUI FORI C’ERANO LUIGI ABETE, MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO, LUISA TODINI E TIBERIO TIMPERI – CON IL DIVULGATORE SUL PALCO C’ERA ANCHE IL FOTOGRAFO ALBERTO LUCA RECCHI, IL PREZZEMOLINO STRABIOLI E LE NOTE JAZZ DI DANILO REA
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
UNA PANDEMIA DA INCUBO – IL COVID 19 HA AVUTO UN IMPATTO SULLA QUALITÀ DEL SONNO: PIÙ DELLA METÀ DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI HELSINKI HA AVUTO INCUBI LEGATI ALLA PANDEMIA – C’È CHI SOGNA DI ABBRACCIARE UNA PERSONA, DI TROVARSI BLOCCATO NELLA FOLLA O DI PARTECIPARE A UNA FESTA E CONTRARRE IL VIRUS – MA I BRUTTI SOGNI POSSONO AIUTARE A…