Roma, due ragazze fanno sesso davanti ai passanti: questa è la società che ha trasformato i capricci in diritti. pic.twitter.com/b7xJ6kzieg— Francesca Totolo (@fratotolo2) December 13, 2023
FOTO-FLASH! - ROMA CI FA UN SAFFO: PER LE STRADE DELLA CAPITALE DUE RAGAZZE NON TENGONO A BADA L'ORMONE E SI METTONO A PRATICARE SESSO ORALE DAVANTI A TUTTI - NON SI SA BENE A QUANDO RISALGA L'IMMAGINE, POSTATA DA FRANCESCA TOTOLO, "GIORNALISTA" CON IL VIZIO DEL COMPLOTTISMO. IL TWEET: "QUESTA È LA SOCIETÀ CHE HA TRASFORMATO I CAPRICCI IN DIRITTI". LE RISPOSTE: "E SE FOSSERO STATI UN UOMO E UNA DONNA?"-
Roma, due ragazze fanno sesso davanti ai passanti: questa è la società che ha trasformato i capricci in diritti. pic.twitter.com/b7xJ6kzieg— Francesca Totolo (@fratotolo2) December 13, 2023
DAGOREPORT! – VETO O NON VETO? SE TORNA IL VECCHIO PATTO DI STABILITÀ, GIORGIA MELONI DOVRÀ VARARE UNA MANOVRA CORRETTIVA E STRINGERE LA CINGHIA (DEGLI ITALIANI) – AFFAMATO DI CONSENSI, SALVINI NON VEDE L’ORA DI VEDERE FRATELLI D’ITALIA CHE APPROVA IL MES, PER INCHIODARE IL CAMALEONTE GIORGIA ALLA SUA INCOERENZA E URLARE AL “TRADIMENTO” – MA LA PREOCCUPAZIONE PIÙ GRANDE DELLA PREMIER È “LAGGENTE”: QUANDO GLI ITALIANI SI ACCORGERANNO DI AVERE LE TASCHE VUOTE, LA VOTERANNO ANCORA ALLE EUROPEE 2024? – IL RITARDO NELL’APPROVAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO È ANCHE IL RISULTATO DELL'INCAPACITA' DI MANTOVANO DI RAPPORTARSI CON IL DEEP STATE ED È FINITO INTRUPPATO AL “FASCIO TUTTO IO!” DELL'EVITA PERON DER COLLE OPPIO…
DAGOREPORT - IL LIVORE DELLA DUCETTA RIGURGITATO SU DRAGHI HA ORIGINE DAL FATTO CHE LEI PATISCE IL CARISMA DELL’EX PREMIER. MA QUANDO, IN PIENA ALTERAZIONE EMOTIVA, “FASCIO TUTTO IO!” HA ACCUSATO IL GOVERNO CONTE DI AVER FIRMATO LA RIFORMA DEL MES A GENNAIO 2021, DA “DIMISSIONATO” E “CONTRO IL PARERE DEL PARLAMENTO” E “COL FAVORE DELLE TENEBRE”, MELONI HA PESTATO UN MERDONE GROSSO COSI’. QUESTA DECISIONE ERA STATA PRESA NEI DUE MESI PRECEDENTI, SUPPORTATA ANCHE DA UN VOTO DEL PARLAMENTO, E LA FIRMA ERA SOLO UNA FORMALITÀ. MA ORMAI, CON FAZZOLARI IN MODALITÀ CASALINO, LA “PAROLAIA DI COLLE OPPIO” È BRAVISSIMA A ROVESCIARE LA FRITTATA, TANTO L’OPINIONE PUBBLICA CHE CAZZO SI RICORDA? E VAI CON LA SUPERCAZZOLA PREMATURATA CON SCAPPELLAMENTO A DESTRA (OF COURSE)…
FLASH! - SONO SOLO VOCI MA STANNO FACENDO IMPAZZIRE LA MILANO DELLA FINANZA: DOPO LE DUE PORTE IN FACCIA SUBITE PER LA MANCATA CONQUISTA PRIMA DI GENERALI E POI DI MEDIOBANCA, IL RAPPORTO TRA FRANCESCO MILLERI E FRANCO CALTAGIRONE SAREBBE AGLI SGOCCIOLI - NASCERA' UNA NUOVA ALLEANZA TRA IL CEO DI DELFIN E L'AD DI PIAZZETTA CUCCIA, ALBERTO NAGEL?
FLASH! – PRESIDENZIALI USA 2024 AL PUNTO DI SVOLTA: SE NON C’È TRUMP NON CI SARÀ BIDEN. L’HA DETTO “SLEEPY JOE” AI SUOI COLLABORATORI E A OBAMA – IL NUOVO SONDAGGIO DEL “WALL STREET JOURNAL”: SE LA CANDIDATA REPUBBLICANA ALLE PRESIDENZIALI FOSSE LA 51ENNE INDO-AMERICANA NIMRATA "NIKKI" RANDHAWA, CONIUGATA HALEY, L’OTTUAGENARIO BIDEN FINIREBBE AI GIARDINETTI - L’EX GOVERNATRICE DELLA CAROLINA DEL SUD ED EX AMBASCIATRICE USA ALL’ONU AVREBBE UN VANTAGGIO DI BEN 17 PUNTI PERCENTUALI (51-34)…
QUANTO PUÒ DURARE ANCORA LA PARTITA DI POKER CON BLUFF DI MELONI CON L’EUROPA? - DAL 1 GENNAIO DEL 2024, SE ROMA NON RATIFICA IL MES, TUTTI GLI ALTRI 26 STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA SAREBBERO SENZA OMBRELLO DI SALVATAGGIO IN CASO DI DEFAULT - NEGOZIANDO, COME SE FOSSE AL MERCATINO DI PORTA PORTESE, LA CONTRATTAZIONE SUL PATTO DI STABILITÀ IN CAMBIO DEL MES, LA DUCETTA RISCHIA DI RESTARE COL CERINO ACCESO - PER BRUXELLES, IL “PACCHETTO MELONI” È UNA MINACCIA CHE REGGE POCO: L’UNICO PAESE CHE RISCHIA IL DEFAULT, DALL’ALTO DI UN DEBITO PUBBLICO MOSTRUOSO (2.844 MILIARDI DI EURO) SAREBBE L’ITALIA. E SENZA MES, I MERCATI LA PUNIREBBERO CON LO SPREAD IN SALITA - PER LA DUCETTA LA RIUSCITA DELLA TRATTATIVA SAREBBE L’UNICA VIA D’USCITA PER EVITARE DI VENIR SBERTUCCIATA COME “CAMALEONTE” - O PEGGIO: “LA CAZZARA DELLA FIAMMA” - DALL’OPPOSIZIONE E INFILZATA COME UN TORDO DA MATTEO SALVINI, CHE NON ASPETTA ALTRO CHE LA RATIFICA DEL MES PER SPUTTANARLA E RIACCHIAPPARE I VOTI PERDUTI