pasticceria via delle botteghe oscure pasticceria via delle botteghe oscure
FOTO-FLASH! A ROMA, IN VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE, HA APERTO UNA PASTICCERIA A LUCI ROSSE CHE RIFILA A SUOI CLIENTI DOLCETTI CON FORME FALLICHE E DOLCI VAGINE DI ZUCCHERO IN CUI AFFONDARE I BAFFI. IL TRIONFO DEL NUOVO CORSO DELLA SINISTRA!-
BOOM! LA RIVOLUZIONE ELETTRICA RISCHIA DI FAR ESTINGUERE I VECCHI COLOSSI AUTOMOBILISTICI – EUROPA E USA HANNO ORMAI RAGGIUNTO IL PICCO DI PRODUZIONE DI NUOVE VETTURE, E LA CINA LO RAGGIUNGERÀ PRESTO. GLI UNICI MERCATI IN CRESCITA SARANNO AFRICA, AMERICA LATINA E SUD-EST ASIATICO, DOVE SI PUNTERÀ SU PRODOTTI A BASSO COSTO – PER FARE ANCORA SOLDI, LE SOCIETA’ TRADIZIONALI DEVONO PUNTARE SU ELETTRIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SOFTWARE. E QUESTO LE COSTRINGE A SMANTELLARE LE VECCHIE STRUTTURE. E SARÀ UN BAGNO DI SANGUE PER I LAVORATORI…
CAFONALINO, TROMBATI & REDUCI – PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL'EX DRAGHI-BOY (IN QUOTA GENTILONI), ANTONIO FUNICIELLO, ACCORRONO AL MAXXI (E' UN MUSEO O UNA LIBRERIA?) L'EX MINISTRO MARTA CARTABIA, WALTERLOO VELTRONI, FOLLINI E DAMILANO E UN'IMPELLICCIATISSIMA GAIA TORTORA (MA CHE HA AMMAZZATO L'ORSA?) – FUNICIELLO SBRODOLA IN LODE DI MARIOPIO OROLOGIAIO: “DRAGHI SPIAZZAVA, UN GIORNO MI FECE NOTARE CHE GLI OROLOGI DI PALAZZO CHIGI ERANO ROTTI. POI SONO STATI RIPARATI…” (E STICAZZI?) – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
È TEMPO DI ABBUFFARSI – SE NON RIUSCITE A RESISTERE AL RICHIAMO DEL FRIGORIFERO ALMENO FATELO NEGLI ORARI GIUSTI: SECONDO UNO STUDIO PRESENTATO AL PRIMO CONGRESSO NAZIONALE DEDICATO ALL’“ENDOCRINOLOGIA DI GENERE”, È NECESSARIO SEGUIRE L’OROLOGIO BIOLOGICO, CONCENTRANDO IL FABBISOGNO CALORICO ENTRO LE 15 – MA SE LE DONNE TENDONO A SEGUIRE QUESTA ACCORTEZZA, GLI UOMINI SI ABBUFFANO SOPRATTUTTO LA SERA CON RIPERCUSSIONI METABOLICHE PESANTI VISTO CHE…