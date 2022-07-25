FOTO FLASH - SEPARATI DALLA NASCITA: MATTEO SALVINI SENZA BARBA RICORDA IL COMPIANTO MINO RAIOLA...-
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IO "FASCISTA", TU "MONARCHICO" – NEL CENTRODESTRA GIÀ VOLANO GLI STRACCI IN VISTA DELLA SCELTA DEL CANDIDATO PREMIER DI COALIZIONE – IL “COLONNELLO” DI FRATELLI D'ITALIA FABIO RAMPELLI REPLICA CON VELENO ALL'INDISCREZIONE SECONDO CUI IL PARTITO POPOLARE EUROPEO SPINGEREBBE PER IL FORZISTA TAJANI: “MI SEMBRA STRANO, IL PRESIDENTE TAJANI ERA ADDIRITTURA MONARCHICO. CON TUTTO IL RISPETTO PER IL PPE, AL GOVERNO ITALIANO PENSANO GLI ITALIANI”
INFLAZIONE E RIVOLUZIONE! SRI LANKA, PANAMA, IRLANDA, OLANDA, UGANDA: UN’ONDATA DI PROTESTE STA SCONQUASSANDO TUTTO IL MONDO. LE PERSONE SCENDONO IN PIAZZA CONTRO L’IMPENNATA DEI PREZZI! – NESSUN CONTINENTE È RISPARMIATO DALLA RABBIA SOCIALE. E LA SITUAZIONE PUÒ SOLO PEGGIORARE, VISTO CHE, PER COMBATTERE L’INFLAZIONE, LE BANCHE CENTRALI INASPRIRANNO LE POLITICHE MONETARIE, CAUSANDO UN RALLENTAMENTO DELL’ECONOMIA…
CAFONALINO NUZIALE - MEJO DEI FERRAGNEZ, GLI “SHERMANO” METTONO IN SCENA A ROMA UN MATRIMONIO ESAGERATO ED EXTRALUSSO – LEI, MARIA VITTORIA CUSUMANO, ALTA, BELLA, BIONDA, FA L'IMPRENDITRICE E LA TESTIMONIAL. LUI, CHRISTOPHER W. SHERMAN, MUSCOLI E MASCELLONE MADE IN USA, È UN INGEGNERE AEROSPAZIALE – 250 INVITATI ARRIVATI DA BRASILE, SINGAPORE, SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA CHE HANNO BEVUTO, MAGNATO E BALLATO A VILLA MEDICI FINO A NOTTE FONDA
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…