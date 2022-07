IO "FASCISTA", TU "MONARCHICO" – NEL CENTRODESTRA GIÀ VOLANO GLI STRACCI IN VISTA DELLA SCELTA DEL CANDIDATO PREMIER DI COALIZIONE – IL “COLONNELLO” DI FRATELLI D'ITALIA FABIO RAMPELLI REPLICA CON VELENO ALL'INDISCREZIONE SECONDO CUI IL PARTITO POPOLARE EUROPEO SPINGEREBBE PER IL FORZISTA TAJANI: “MI SEMBRA STRANO, IL PRESIDENTE TAJANI ERA ADDIRITTURA MONARCHICO. CON TUTTO IL RISPETTO PER IL PPE, AL GOVERNO ITALIANO PENSANO GLI ITALIANI”