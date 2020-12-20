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TE LA DÒ IO LA PRIVACY! UNA SOCIETÀ CHIAMATA CAPELLA SPACE HA LANCIATO UN SATELLITE IN GRADO DI ACQUISIRE IMMAGINI RADAR DI QUALSIASI PARTE DEL MONDO, DI GIORNO O DI NOTTE. LA RISOLUZIONE È COSÌ NITIDA CHE PUOI VEDERE ALL'INTERNO DELLE SINGOLE STANZE - È INQUIETANTE DAL PUNTO DI VISTA DELLA PRIVACY? SICURO. I CLIENTI POTREBBERO ESSERE  GOVERNI CHE MONITORANO UN AEROPORTO DI UNO STATO OSTILE IN CUI GLI AEREI SONO NASCOSTI SOTTO UNA TETTOIA. POTREBBERO ESSERE ANCHE ESSERE SCIENZIATI CHE SCRUTANO ATTRAVERSO LE SPESSE NUVOLE DELLA FORESTA PLUVIALE AMAZZONICA PER MONITORARE LA DEFORESTAZIONE. È QUI CHE ENTRA IN GIOCO QUELLA VISIONE CHE PENETRA NEL MURO... - VIDEO

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“AL MOMENTO NON CI SONO PROVE CHE LA MUTAZIONE DEL COVID POSSA RENDERE LE VACCINAZIONI MENO PROTETTIVE” - LA VARIANTE DEL COVI SCOPERTA IN GRAN BRETAGNA È IL COLPO DI SFIGA DI CUI NON AVEVAMO BISOGNO: HA UNA CAPACITÀ DI TRASMISSIONE PIÙ ALTA DEL 70% RISPETTO A QUELLA FINORA CIRCOLANTE - L'INFETTIVOLOGO GALLI: "NON CREDO CHE QUESTO CEPPO SIA IN GRADO DI RENDERE I VACCINI INUTILI, NON MI FASCEREI LA TESTA" - QUELLA “INGLESE” NON È LA PRIMA MUTAZIONE DEL CORONAVIRUS A CUI ASSISTIAMO - 