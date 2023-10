FOTO-SPLASH! – MA 'NDO VAI? NON TE NE SEI ACCORTO CHE IL SEVESO E' STRARIPATO? LA FIGURACCIA DEL CICLISTA MILANESE CASCATO A FACCIA IN AVANTI (E ADESSO NUOTA, COSI' TI PREPARI PER IL TRIATHLON) - FINO ALLE 12 SONO STATI SOTT’ACQUA ALCUNI QUARTIERI DI MILANO (ZONA NIGUARDA, MAGGIOLINA E ISOLA) – LA RETE FOGNARIA È ANDATA IN TILT – NUMEROSI GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO – TUTTE LE FOTO E I VIDEO

Estratto dell'articolo di Simone Bianchin, Luca De Vito per “La Repubblica – Ed. Milano”

esondazione del fiume seveso a milano 51

Un violento nubifragio ha colpito nella notte Milano e ha causato l’esondazione del fiume Seveso che è durata circa sette ore, fino alle 12. Pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le strade allegate e sono stati chiusi anche i sottopassi Negrotto e Rubicone (ora riaperto). Come sempre, la prima ad allagarsi è stata via Valfurva, in zona Niguarda. Forti disagi anche nei quartieri Maggiolina e Isola, dove le strade si sono rapidamente riempite d’acqua. La scuola Fabbri di viale Zara è stata chiusa così come diversi nidi della zona.

esondazione del fiume seveso a milano 52

L’assessore del Comune di Milano Marco Granelli sui social ha aggiornato la situazione: “Niguarda Seveso: esondazione in corso. Livelli Seveso ancora molto alti, anche a nord. Esondazione durerà per qualche ora. Allagati ora anche sottopasso Negrotto e Rubicone. Rubicone è poco e contiamo di riaprire a breve. Lambro alto ma non esondazione”. A scopo precauzionale sono state evacuate le comunità che si trovano all’interno del Parco Lambro.

esondazione del fiume seveso a milano 53

Il sindaco Sala ha detto: “Questa notte la nostra città è stata colpita da una ‘bomba d’acqua’ di notevoli dimensioni. L’ultimo evento paragonabile risale al 2014. Segnalo che ieri sera era stata diramata dalla Protezione Civile regionale un’allerta gialla, quindi, in teoria, non preoccupante. Non è certo un’accusa, ma la constatazione di quanta imprevedibilità ci sia nelle condizioni meteorologiche”.

I cittadini di zona Niguarda e Pratocentenaro sono stati invitati a rimanere in casa. In alcuni palazzi è saltata la corrente elettrica. Forti disagi per il traffico. "Esondazioni simili mancavano dal 2014, un dato che ci dice che è necessario lavorare sulle vasche. Milano è pronta, la vasca entrerà in servizio a fine novembre, ma mancano tutte quella della Regione Lombardia", ha detto ancora Granelli.

esondazione del fiume seveso a milano 39

[…] “A Niguarda ci sono circa 4 mila utenze elettriche che sono saltate – spiega Stefano Indovino, presidente del consiglio di Municipio 9 - e quindi persone senza corrente da stamattina, questo è accaduto perché si sono allagate 6 cabine elettriche. Unareti, così come Amsa, è pronta a intervenire ma deve prima concludersi l’esondazione. Anche le pattuglie della polizia locale che abbiamo a disposizione non possono chiudere tutte le strade in un raggio di 5, 6 chilometri, e quindi il traffico è bloccato specialmente nelle zone in cui c’è particolare pericolo, dove la corrente è molto forte o dove l’acqua è molto alta”.

esondazione del fiume seveso a milano 15

L’acqua piovuta ha interessato tutto l’arco del Seveso da sud verso nord andando a ingrossare la rete fognaria della città che poi ha fatti fatica a ricevere l’onda di piena che arrivava da nord. […]

Dai vigili del fuoco fanno sapere che le squadre sono tutte impegnate per fronteggiare l'ondata di maltempo che dalle 5 di stamattina ha colpito Milano. Una ventina gli interventi effettuati che hanno riguardato principalmente caduta rami, allagamenti cantine e per il forte vento la caduta di alcuni cartelloni pubblicitari.

L'esondazione del #Seveso continua a provocare allagamenti e disagi a Milano. Qui siamo a #Niguarda, dove il fiume fuoriesce dai tombini pic.twitter.com/TvpROd5Glu — Local Team (@localteamit) October 31, 2023

esondazione del fiume seveso a milano 38

A Mediglia in via Europa 4 i vigili del Fuoco di Gorgonzola hanno soccorso una signora rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento. Sui Navigli è semi-affondata la gondola della canottieri San Cristoforo. […]

