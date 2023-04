UNA FOTO E TI FOTTO! – NELLA PERIFERIA DI ROMA UN PRESUNTO LADRO È STATO BECCATO A FOTOGRAFARE LE SERRATURE DELLE CASE DI UN CONDOMINO – L’UOMO, IN GIACCA E CRAVATTA, PROBABILMENTE STAVA STUDIANDO LE SERRATURE PER SCASSINARLE: È STATO FILMATO DA UNA VIDEOCAMERA DI SICUREZZA PIAZZATA SU UN PIANEROTTOLO E IL FILMATO È STATO PUBBLICATO - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Flaminia Savelli per “il Messaggero”

UOMO FOTOGRAFA SERRATURE A ROMA

Non solo sistemi di video sorveglianza e inferriate. Ma anche gli occhi elettronici istallati sui pianerottoli per controllare movimenti sospetti o estranei che si aggirano per le palazzine.

È così che nel quartiere Mezzocammino, quadrante a sud della Capitale, che i condomini hanno notato un giovane aggirarsi in pieno giorno e fotografare porte e serrature. Il video è stato poi postato nella chat e nelle pagine social del quartiere per allertare i residenti. Nei fotogrammi si vede dunque un giovane, ben vestito in giacca e cravatta, che si attarda davanti gli ingressi del palazzo. Il sospetto è che si tratti di un ladro.

O meglio: del sopralluogo di un ladro. Poi c'è il particolare delle foto scattate alle serrature: un "nuovo" sistema per duplicare le chiavi? Oppure uno stratagemma per studiare come scassinare la porta?

Intanto, chi ha postato le immagini, precisa: «Ho controllato le registrazioni perché mi hanno anche citofonato, non aspettavo nessuno e quindi non ho aperto per prudenza. Quindi ho controllato le registrazioni e ho visto quel ragazzo aggirarsi e fotografare i nostri portoni. Credo che stesse controllando anche chi era presente in quel momento in casa, ecco perché ha citofonato al mio campanello».

Quelle stesse immagini sono state inoltrate alle pagine social del comitato di quartiere Torrino Mezzocammino e alla chat del gruppo "Controllo del vicinato". «Siamo da sempre bersaglio di ladri - spiega Francesco Aurea, residente in zona e presidente dei due gruppi del quartiere - solo che adesso siamo anche più organizzati.

Le immagini sono state registrate da un sistema di video sorveglianza privato che punta proprio gli ingressi. I condomini - prosegue - si stanno attivando da tempo per difendersi contro le incursioni dei ladri». […]

