LE FOTOGRAFIE DEL GENERALE VANNACCI CHE MOSTRA IL PIEDONE, PUBBLICATE DA "CHI", HANNO MANDATO IN ESTASI I FETICISTI DELL’ALLUCE E I GAY - MARCO ZONETTI: “ABBIAMO SCOPERTO L'ESISTENZA DI UN GRUPPO DI DISCUSSIONE DEDICATO AI PIEDI MASCHILI. GLI UTENTI SONO IMPAZZITI: ‘DA VANNACCI IN DIVISA DELLA FOLGORE MI FAREI FARE LE COSACCE PIU' LURIDE’. ‘CON QUELL'ALLUCE GROSSO, CHISSÀ CHE SBERLA CHE C'HA SOTTO LE BRACHE DELLA MIMETICA’. MA ACCANTO AL FLORILEGIO DI AMMIRATORI "PASSIVI", VI È ANCHE UN'ANTOLOGIA DI MESSAGGI LASCIATI DA MASCHIONI CHE VORREBBERO...

Marco Zonetti per Dagospia

roberto vannacci foto di chi 2

Le fotografie pubblicate dal settimanale Chi, con il piede nudo del generale Roberto Vannacci in bella mostra, hanno suscitato un coacervo di reazioni disparate. Dall'indignazione alla derisione fino alla libidine. Sì, avete letto bene: la libidine. A tal proposito, una segnalazione giunta a Dagospia ci ha indotti a effettuare una ricognizione nei bassifondi del web, nei cui meandri oscuri si trova veramente di tutto, fra cui un ventaglio ampio di gruppi e forum dedicati a tematiche specifiche.

roberto vannacci nel 2018

Indirizzati dalla segnalazione, abbiamo scoperto nei recessi dell'Internet l'esistenza di un gruppo di discussione piuttosto esplicito (eufemismo) dedicato al feticismo per i piedi maschili.

Una volta completata l'iscrizione, abbiamo avuto accesso a un elenco di messaggi di utenti impazziti per il piedone di Vannacci spiattellato su Chi. Alcuni troppo audaci (altro eufemismo) per essere pubblicati, altri più "casti".

Un estimatore dal nickname per nulla esplicito, cane_da_lecca_38, confessa pubblicamente: "Da Vannacci in divisa della Folgore mi farei fare le cosacce + luride". Un altro, maritoinsospettabile, non si trattiene e lancia: "Con quell'alluce grosso, chissà che sberla che c'ha sotto le brache della mimetica. Beata la moglie!".

roberto vannacci foto di chi

Dopo aver innescato un lungo thread sul possibile numero di piede del generale (il più gettonato è il 47, non esattamente di buon auspicio...), lo slave meneghino CalpestaMI rincara: "Mi farei camminare sopra per ore con le sue scarpe divisa, dopo avergliele lucidate a specchio con la lingua..." Seguono altri desiderata impubblicabili.

FootHunter sbriglia i fantasmi olfattivi e puntualizza: "Quei piedoni devono avere un odore inebriante, specialmente dopo una giornata di marcia... MMMMMMM, sbrodolo solo a pensarci". Ma accanto al florilegio di ammiratori "passivi" del generalissimo, vi è anche un'antologia di messaggi lasciati da maschioni che vorrebbero fargli la festa.

roberto vannacci foto di chi 3

SoloAttivoFirenze non ha dubbi: "Se avessi la Vanna sotto di me, me lo spupazzerei fino all'estasi". TopXXL è ancor più creativo: "Lo legherei a una sling e a forza di […] gli farei vedere il sole di mezzanotte...".

L'utente AP050166 ripercorre invece un viale dei ricordi tutto personale e rievoca: "Alla scuola ufficiali di Cesano ci stava un fascio che parlava solo di fregna dalla mattina alla sera. Poi ho scoperto che a casa sua si travestiva e faceva i numeri con i marchettari colombiani [...] Io però una bella incursione nelle retrovie del generale me la farei volentieri...".

MasterGordian, dal canto suo, puntualizza: "Se mi avessero dato un euro per tutti i mariti etero e i fascistoni che ho sottomesso, ora sarei più ricco del Berlusca. Più son omofobi più son depravati. Uno come Vannacci mi fa uscire la perversione bestiale proprio [...] E poi" – sentenzia dopo una lista di pratiche irripetibili che gli farebbe subire - "quelle foto sono molto fluide".

roberto vannacci con la moglie

Lo stagionato Papà Orso rievoca l'età dell'oro di un notissimo luogo di battuage gay romano a due passi dal Campidoglio. "L'esercito è pieno di gay repressi, quasi tutti con famiglia a carico. Una quarantina di anni fa a Monte Caprino girava un ammiraglio che abitava alla Balduina sposato con figli che veniva a battere la sera a Monte. Lo chiamavano Iside Martufoni, l'ammiraglia della Balduina [...]..."

roberto vannacci foto di chi 1

Insomma, per una eterogenesi dei fini oltremodo suggestiva, quel piedone in bella mostra ha lasciato perplessi, se non talora basiti, i reazionari fan di riferimento, finendo invece per stimolare l'immaginario gay.

Il buon Vannacci che tuona da oltre un mese contro gli omosessuali, nella sua corsa gigionesca a diventare sempre più "pop" è giunto suo malgrado a strizzare l'occhio proprio a quel mondo vituperato. Tanto che si "ha la sensazione di averlo visto su Grindr", ironizza Michele Masneri sul Foglio, rilanciato da Dagospia rilanciato a sua volta da Gay.it.

Si nasce incendiari e si muore pompieri, si inizia sparando a pallettoni contro, citando le parole del generale, "pederasti, invertiti, froci, ricchioni, bulicci, femminielli, bardasse, caghineri, cupi, buggeroni, checche, omofili, uranisti, culattoni", per poi arrivare a essere desiderato proprio dagli omosessuali. È il mondo al contrario, bellezza!

roberto vannacci si lancia con il paracadute

Alessandra Mussolini gridava in tv: "Meglio fascista che frocio!", salvo poi diventare qualche anno dopo una paladina del DDl Zan e dei diritti LGBTQI+. Rivedremo dunque in futuro su Chi il generale Vannacci vestito da farfalla arcobaleno, sulla scia della nipote del Duce? Con tutte le metamorfosi politiche cui abbiamo assistito in questi anni in Italia, non possiamo escluderlo.

il generale roberto vannacci canta la locomotiva di guccini radio rock 7