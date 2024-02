FRANCESCO CONSEGNA IL VATICANO AI FRANCESCANI – BERGOGLIO HA NOMINATO IL 57ENNE PADRE ENZO FORTUNATO COME NUOVO PORTAVOCE DELLA BASILICA DI SAN PIETRO. FORTUNATO, FRATE MINORE CONVENTUALE E VOLTO NOTO DI TV E SOCIAL, È STATO DIRETTORE DELLA SALA STAMPA DI ASSISI FINO AL 2021 - MA CHI E' DAVVERO? DICONO CHE SIA UN UOMO MOLTO SENSIBILE E SEMPRE CIRCONDATO DALL'AFFETTO DEGLI AMICI. MA I SUOI ANNI AD ASSISI NON FURONO TUTTI ROSE E FIORI... - IL DAGOREPORT

padre enzo fortunato ad assisi

Chi è padre Enzo Fortunato, il frate minore conventuale che Papa Francesco ha nominato nuovo portavoce della Basilica di San Pietro? Come scrive “Tag24”: “È nato a Northampton il 24 novembre del 1966, da una famiglia proveniente dalla Costiera Amalfitana. È stato ordinato sacerdote nel 1994 nel Duomo della sua città di origine: Scala. Ma ha terminato i suoi studi ad Assisi che ormai è anche la sua seconda casa”.

Giornalista, frate di Assisi, è stato direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, del mensile San Francesco Patrono d’Italia e del portale sanfrancesco.org, “Il religioso - prosegue “Tag24” - è stato protagonista anche in televisione e in radio e il suo impegno sui social ha portato a una grande visibilità della Chiesa francescana”.

Dicono che sia un religioso di grande sensibilità, circondato dall’affetto di molti amici. Ha un buon rapporto con i due figli di Lucio Presta (i due hanno una società che produce programmi per Rai Cultura in vista del prossimo giubileo).

padre enzo fortunato con papa francesco 1

Pare che gli anni trascorsi ad Assisi non furono tutti rose e fiori per Enzo Fortunato. E che padre Mauro Gambetti, oggi cardinale e arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano nonché presidente della Fabbrica di San Pietro, indagò a fondo su padre Fortunato preparando un report per le alte sfere vaticane (e ora paradossalmente Gambetti ritroverà il francescano a capo della comunicazione di San Pietro).

E’ tale la stima verso padre Fortunato che Bergoglio avrebbe voluto nominarlo direttore generale del Dicastero della comunicazione. Le numerose proteste e le scorie create dal report di Gambetti, hanno convinto il Papa a dirottare Fortunato a San Pietro.

padre enzo fortunato con papa francesco

Il “capolavoro” del giornalista-frate? Far credere che il recente incontro tra Papa Francesco e i bambini coinvolgesse pupetti provenienti da ogni parte del mondo. In realtà, 6500 provenivano dalla costiera salernitana e dintorni, un migliaio dall'Emilia e quelli "di tutto il mondo" erano 36 bambini ospiti di Sant'Egidio a Roma…

Estratto dell’articolo di Gianni Cardinale per www.avvenire.it

Due importanti nomine pontificie per padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale, 57 anni, volto noto della tv e dei social, dal 1997 al 2021 direttore della Sala Stampa del sacro Convento di Assisi […]: coordinatore della Giornata mondiale dei bambini (Gmb), e direttore della Comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.

padre enzo fortunato

Nell’Angelus dell’Immacolata dello scorso anno il Pontefice aveva annunciato con «gioia» che il 25 e 26 maggio 2024 «celebreremo a Roma la prima Giornata Mondiale dei Bambini». […] Padre Fortunato ha già coordinato l’evento “I bambini incontrano il Papa” del 6 novembre quando settemila piccoli sono stati ricevuti in udienza da Francesco nell’Aula Paolo VI.

«Dal cuore del francescanesimo, la Basilica di San Francesco, al cuore della Chiesa Universale, la Basilica di San Pietro. Vorrei simbolicamente chiamare così i nuovi impegni che Papa Francesco mi affida e che porterò avanti con lo stesso entusiasmo e dedizione con il quale ho vissuto l’esperienza e il servizio ad Assisi». Così padre Fortunato ha commentato le nomine […].

padre enzo fortunato foto di bacco

«Ringrazio il Santo Padre per la fiducia e l’affetto che mi manifesta, in questo giorno in cui mi chiede di servire la Chiesa con questi delicati incarichi e di vivere la mia vocazione attraverso la comunicazione dell’annuncio cristiano - ha dichiarato in una nota -. Sento il peso della responsabilità, ma anche la gioia e l'entusiasmo da dove ripartire: i bambini. I più piccoli sono il punto di partenza migliore dove è possibile toccare con mano la bellezza dello stare insieme e la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi».

Padre Enzo Fortunato

«Sono grato a Papa Francesco e ai suoi collaboratori» ha aggiunto padre Fortunato, «vivrò con lo stesso spirito vissuto ad Assisi, sapendo che il Signore per ciascuno di noi riserva pagine di vita da scrivere come servizio».

[…] Padre Fortunato è originario di Scala, il più antico comune della costiera amalfitana, nel cui Duomo è stato ordinato sacerdote nel 1994. Nella Basilica di San Pietro padre Fortunato lavorerà con il cardinale arciprete Mauro Gambetti, suo confratello e Custode del Sacro Convento di Assisi dal 2013 al 2020.

