Massacrato di botte nel suo studio medico da un pregiudicato convinto di avere una grave malattia infettiva alla colonna vertebrale. Dal pomeriggio di giovedì scorso l’immunologo Francesco Le Foche, 65 anni, è ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I con fratture al volto, in particolare delle ossa nasali e dell’orbita oculare sinistra, in seguito ai colpi ricevuti da un pregiudicato di 35 anni che era entrato nel suo studio medico in via Po, quartiere Salario, per un consulto.

L'aggressione

All’improvviso, secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo è andato in escandescenze e ha aggredito il medico, famoso anche per aver partecipato ad alcune trasmissioni tv durante il periodo del Covid, colpendolo ripetutamente al volto all’interno del suo ufficio. La segretaria e alcuni pazienti che erano in sala d’attesa hanno subito chiamato il 112, sul posto sono accorse numerose volanti della polizia: gli agenti hanno bloccato l’energumeno, Renato M., che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

