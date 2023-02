DAGORETROSCENA - L’INCAZZATURA DI BERLUSCONI PER LA RASOIATA DI ZELENSKY SI È TRASFERITA DAL PRESIDENTE UCRAINO AL RESTO DEL MONDO. IN VACANZA LICIA RONZULLI, I FULMINI SONO PIOMBATI SULLA TESTA DI GIORGIO MULÈ, REO DI NON AVER SEGUITO, NEL SUO INTERVENTO A DIFESA DELL’ONORE UMILIATO DI SILVIO, LA VIRULENTA TRACCIA INVIATA DA ARCORE - GIORGIA MELONI NON È ASSOLUTAMENTE INTERVENUTA PER SOPIRE E TRONCARE L’IRA FUNESTA DEL BERLUSCA. LA DUCETTA SE L’È PRESA INVECE CON L’INUTILITÀ DI ANTONIO TAJANI…