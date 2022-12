IL NECROLOGIO DEI GIUSTI! L’HOMO EROTICUS È MORTO. CON LANDO BUZZANCA CROLLA TUTTA L’IMPALCATURA DEL MACHISMO ITALIANO, CENTINAIA DI TITOLI E DI PERSONAGGI COSTRUITI SUL MERIDIONALE ARRAPATO E SUPERDOTATO, ADDIRITTURA L’UOMO CON TRE PALLE DA ESPORTARE IN BRIANZA - IL MARCHIO DI FASCISTA LANDO SE LO PORTERÀ AVANTI PER MOLTO TEMPO. TANTO CHE NON FECE SCALPORE IL SUO APPOGGIO POLITICO A GIANFRANCO FINI. PER L’ITALIA DEI GIORNALI BUZZANCA NON È MAI USCITO DALL’IMMAGINE SORTA DI PROTO-LA RUSSA, NON IL BRAVO ATTORE DI ENORME SUCCESSO CHE ERA STATO E ANCORA POTEVA ESSERE…"