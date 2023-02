FRANCESI, ATTACCATEVI AL CACIO! - L'ITALIA DOMINA LA CLASSIFICA MONDIALE DEI MIGLIORI 50 FORMAGGI STILATA DA "TASTE ATLAS", E A PARIGI VIENE IL MAL DI PANCIA - IN PRIMA POSIZIONE C'È IL PARMIGGIANO, SEGUITO DAL GORGONZOLA PICCANTE, DALLA BURRATA E DAL GRANA PADANO - LA STAMPA D'OLTRALPE SI INDIGNA PERCHÉ PER TROVARE IL PRIMO FORMAGGIO FRANCESE NELLA GRADUATORIA BISOGNA SCENDERE AL 13ESIMO POSTO...

Se butta male, giochiamocela a formaggi. pic.twitter.com/JaCAZUgwmN — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 14, 2023

la classifica dei 50 migliori formaggi al mondo

Estratto dell'articolo di Attilio Barbieri per “Libero quotidiano”

I formaggi italiani sono i migliori al mondo. Nelle prime dieci posizioni della classifica mondiale dei 50 formaggi top stilata da Taste Atlas, ben otto sono occupate dai prodotti dell’arte casearia tricolore. Un risultato clamoroso. Che ha scatenato, com’era scontato, non poche polemiche. In Francia - ma questo era prevedibile - ma pure negli Stati Uniti, dove opera una potentissima lobby di grandi taroccatori dei nostri prodotti lattiero caseari. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio come si collocano le cinquanta specialità censite.

In prima posizione assoluta viene il Parmigiano Reggiano, seguito da Gorgonzola piccante in seconda posizione, Burrata in terza, Grana Padano in quarta posizione.

parmigiano reggiano

Quinto si classifica un formaggio messicano, l’Oaxaca, prodotto nell’omonimo stato e con una consistenza simile a quella dei nostri formaggi a pasta filata.

In sesta posizione di piazza il nostro Stracchino di Crescenza, seguito in settima posizione dalla Mozzarella di bufala Campana. Ottavo è il Serra da Estrela, un formaggio portoghese a pasta semimorbida, ottenuto dal latte delle razze ovine Bordaleira Serra da Estrela e Churra Mondegueira. Nono è il Pecorino Sardo, decimo il Pecorino Toscano.

gorgonzola piccante

TUTTI I PECORINI

E non è finita qui. A scendere troviamo il Pecorino Romano, quindicesimo, i Bocconcini di mozzarella, sedicesimi, la Provola in ventesima posizione, il Taleggio in diciassettesima. Più giù la Stracciatella e il Fiore Sardo, rispettivamente in ventitreesima e ventiquattresima posizione. La Mozzarella è ventottesima, il Gorgonzola dolce è trentasettesimo, il Caciocavallo Silano quarantaduesimo, il Provolone del Monaco quarantaquattresimo. Sono italiani otto formaggi sui primi dieci e diciotto, in tutto, nella top 50. […]

burrata

I risultati di quest’ultima Top 50 dedicata ai formaggi hanno sollevato un vespaio di polemiche. Mentre la stampa francese è indignata perché il primo formaggio prodotto dai caseifici transalpini in classifica è appena tredicesimo. […]

«È una classifica che rischia di far rabbrividire le persone: dalla top 10 è assente la Francia», scrive La Nouvelle Republique, «un piazzamento che ha indotto molti francesi», soprattutto sui social media, «a mettere in dubbio la credibilità di questa classifica». Profonda indignazione rimbalza anche da oltreoceano, alimentata dalla potentissima lobby dei formaggiai del Wisconsin, che rivendicano fra l’altro il diritto di taroccare le Dop europee che definiscono «nomi comuni alimentari». […]

gorgonzola dolce varieta di pecorino pecorino romano 3 pecorino sardo 1 pecorino fresco a pasta morbida parmigiano reggiano grana padano mozzarella di bufala