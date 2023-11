I FRANCESI? FUORI DAI ROTORI – ENNESIMO SGARBO DI PALAZZO CHIGI A MACRON: IL GOVERNO ITALIANO HA ESERCITATO I POTERI DI GOLDEN POWER SULLA CESSIONE DELLA SOCIETÀ COLLINS MICROTECNICA DI TORINO (CHE SI OCCUPA DI AEROSPAZIO) AI FRANCESI DI SAFRAN – IL MOTIVO UFFICIALE È CHE NON C’È LA SICUREZZA CHE SAFRAN “DAREBBE LA NECESSARIA PRIORITÀ ALLE LINEE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE DI INTERESSE PER LA DIFESA NAZIONALE". LA VERA RAGIONE È CHE IL GRUPPO È CONTROLLATO DALLO STATO FRANCESE PER IL 30,24%

SAFRAN

1. ITALIA USA GOLDEN POWER SU MICROTECNICA E FERMA SAFRAN

(ANSA) - L'Italia ha esercitato la golden power sull'accordo da 1,8 miliardi di dollari pianificato dal produttore francese di motori a reazione Safran per acquistare le attività di controllo di volo di Collins Aerospace, per le preoccupazioni che l'operazione potrebbe influenzare i contratti di fornitura chiave per il Programma Eurofighter.

Il diritto esercitato dall'Italia sulla golden power riguarda in particolare Microtecnica, filiale italiana della statunitense Collins. Lo scrive il Financial Times. Secondo il provvedimento italiano, riferisce il quotidiano, un'indagine governativa "non consente di concludere in modo definitivo" che Safran "darebbe la necessaria priorità alle linee di produzione industriale di interesse per la difesa nazionale".

MICROTECNICA TORINO

"Presumono il peggio delle nostre intenzioni, cioè che non sosterremo equamente o non daremo priorità all'Eurofighter", ha detto al quotidiano il direttore generale di Safran Olivier Andries dicendosi sorpreso della decisione. "E' un po' ironico poiché siamo già fornitori dell'Eurofighter e di altri programmi di difesa italiani tramite varie filiali". Microtecnica rappresenta circa il 15% dei ricavi delle attività di controllo voli di Collins, con tre stabilimenti in Italia.

fazzolari meloni

2. STOP ALLA CESSIONE DI MICROTECNICA PALAZZO CHIGI METTE IL VETO AI FRANCESI

Estratto dell’articolo di Claudia Luise per "La Stampa"

Il governo italiano vuole opporsi alla cessione della Collins Microtecnica di Torino ai francesi di Safran. La notizia arriva proprio dalla società che avrebbe voluto acquisire l'azienda torinese dell'aerospazio, nelle mani degli americani da un decennio.

Safran spiega che è stata informata della decisione del governo italiano di esercitare il Golden Power, opponendosi così alla cessione di Microtecnica. «A seguito di questa decisione, Safran rimane impegnata nella transazione e sta lavorando con tutte le parti per determinare i passi successivi appropriati. Il completamento di questa acquisizione - si legge nella nota - rimane soggetto all'ottenimento delle altre consuete approvazioni normative e condizioni di chiusura».

Olivier Andries - Safran

È dalla scorsa estate che si parla dell'intenzione del gruppo di acquisire il ramo Actuation della società americana per 1,8 miliardi di dollari. Safran è una multinazionale controllata dallo stato francese per il 30,24%: un gigante da 20 miliardi di euro che si occupa di propulsione per aerei e altri dispositivi e strumenti elettronici per l'aviazione e la difesa con oltre 80.000 dipendenti.

L'acquisizione in Italia coinvolge la storica Microtecnica, azienda fondata nel 1929 che produce sistemi di controllo di volo, valvole per motori, sistemi di gestione dell'aria, componenti oleodinamici per elicotteri per i consorzi Tornado (dal 1974), Eurofighter, Airbus, per aerei ed elicotteri Leonardo, Mitsubishi, Cessna. […] Nello stabilimento di Torino lavorano 450 dipendenti, altri 90 sono a Luserna San Giovanni e 120 a Brugherio. I sindacati nei mesi scorsi avevano chiesto garanzie e stavano seguendo il processo di acquisizione.

COLLINS AEROSPACE

«La notizia del Golden Power arriva improvvisa - commenta Lino Malerba, della Fiom - non abbiamo avuto interlocuzioni. Sembrava che i tempi non fossero maturi». Ora c'è preoccupazione. «Non sappiamo su quali basi si sta giocando questa carta. […]». […]

COLLINS AEROSPACE MICROTECNICA