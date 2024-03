AI FRANCESI SI È AFFLOSCIATA LA BAGUETTE - ADDIO AL MITO DELLA FRANCIA LIBERTINA: LA PERCENTUALE DEI CITTADINI D'OLTRALPE CHE HA FATTO SESSO NEGLI ULTIMI 12 MESI È SCESA AL 76%, IL MINIMO STORICO IN PIÙ DI MEZZO SECOLO - L'ASTINENZA RIGUARDA IN PARTICOLARE I GIOVANI TRA I 18 E 24 ANNI, CHE PREFERISCONO GUARDARE LA TV O GIOCARE AI VIDEOGIOCHI CHE FARE SESSO - AUMENTANO QUELLI CHE SI DEFINISCONO "ASESSUALI"

Estratto dell'articolo di Anais Ginori per “la Repubblica”

Coppia sesso 2

Niente sesso, siamo francesi. S’incrina un mito nazionale, nella patria del libertinismo, di un certo immaginario erotico alimentato con romanzi e film. A decretare la «recessione sessuale» in Francia è un nuovo sondaggio dell’istituto Ifop. La percentuale di persone che ha avuto rapporti negli ultimi 12 mesi è scesa al 76%, 15 punti in meno rispetto al 2006. È il minimo storico in più di mezzo secolo, registra lo studio realizzato su un campione di 1.911 persone rappresentative della popolazione francese. Un allarme preso molto sul serio Oltralpe, finito in prima pagina di Libération , e che rischia di vanificare il recente appello di Emmanuel Macron al “riarmo demografico” per contrastare il calo della natalità.

Coppia sesso

[…] A preoccupare nello studio dell’Ifop è il fatto che l’astinenza, l’indifferenza, l’impossibilità o addirittura il rifiuto — cinquanta sfumature dietro l’inattività sessuale — riguarda in particolare chi ha tra i 18 e i 24 anni. […] Pesa anche la dipendenza dagli schermi: tra i giovani in coppia sotto i 35 anni la metà degli uomini ammette di aver già evitato di fare sesso per guardare una serie o un film. Un altro 53% degli uomini ha preferito i videogiochi al sesso e il 48% si è dedicato a condividere foto e video sui social.

COPPIA SESSO 3

Nel calo dell’attività sessuale vengono citate altre cause, come per il 63% dei single la mancanza di un partner attraente nonostante la diffusione delle applicazioni di incontri. Un numero crescente di francesi dichiara inoltre di essere asessuale (15% delle donne e 9% degli uomini), ossia di non provare alcuna attrazione per altre persone. […] La frequenza settimanale dei rapporti è diminuita: meno della metà dei francesi (43%) dichiara di avere rapporti sessuali una volta a settimana, rispetto al 58% del 2009.

COPPIA SESSO 2

L’Ifop aveva già registrato questo declino in uno studio europeo pubblicato due anni fa: il 37% delle donne non aveva avuto rapporti nell’ultimo mese (rispetto al 32% del 2016). Le francesi — secondo questo studio — erano tra le più insoddisfatte della propria vita sessuale: 35%, una percentuale molto più alta rispetto a paesi nordici come la Germania o il Regno Unito (27%), mentre l’Italia si attestava al 30%. Nel nuovo rapporto, l’Ifop sottolinea un’evoluzione nei rapporti di coppia, con le mogli che non sentono più il peso del «dovere coniugale».

COPPIA SESSO

Lo studio osserva l’accettazione del principio «che si può vivere con qualcuno senza fare sesso». Il 54% delle donne adulte (più 14 punti rispetto al 1981) e il 42% degli uomini sostengono di poter avere una relazione puramente platonica. Il desiderio sessuale oggi è vissuto con più consapevolezza e libertà. Se nel 1981 il 76% delle donne di età compresa tra i 18 e i 49 anni dichiarava di fare talvolta l’amore senza volerlo, ora sono appena il 52%. La sessualità è diventata meno importante: è una priorità per il 62%, rispetto all’82% del 1996.

[…]